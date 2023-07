Colpo di scena Milan: “Theo Hernandez al Real Madrid”

Il Milan continua a lavorare in entrata, ma dopo Tonali potrebbe effettuare un’altra grande cessione: occhio a Theo Hernandez

Il Milan compra, dopo aver ceduto Tonali al Newcastle. I rossoneri hanno acquistato Loftus-Cheek dal Chelsea, sono vicini a Pulisic e Reijnders, in attesa di affondare il colpo anche su Alvaro Morata.

Proprio dei rossoneri ha parlato a Calciomercato.it su Tv Play il giornalista Fabio Santini che non ha risparmiato frecciate alle scelte, soprattutto in tema di dirigenza, della proprietà. Si parte proprio da questo: “Questa dirigenza sta dimostrando un dilettantismo preoccupante per i tifosi rossoneri. Il Milan è su tre piste che sono in dirittura d’arrivo. La più importante è la punta ed è Alvaro Morata, per il quale è pronto un quadriennale. Significa che il Milan ci punta molto, ma non è un numero nove: è un simil-Totti. Poi c’è Reijnders – aggiunge – per il quale c’è già l’accordo. Infine, abbiamo Pulisic: credo che da qui alle prossime 48 ore, magari anche prima, l’operazione andrà in porto. Mi chiedo se questi giocatori potranno fare la fortuna del Milan”.

Arrivi ma non soltanto per Santini preannuncia la possibilità che arrivi un’altra grande cessione per i rossoneri: Theo Hernandez al Real Madrid.

Calciomercato Milan, Santini: “Theo Hernandez può finire al Real Madrid”

Da questo punto di vista, Santini svela l’indiscrezione secondo cui Theo Hernandez potrebbe essere la seconda grande cessione del Milan dopo Tonali.

“Mi dicono i ben informati che non si esclude un colpo di scena entro fine di luglio, cioè che vada via anche Theo Hernandez se arrivasse l’offerta del Real Madrid”. Si torna poi sugli acquisti con ciò che può accadere a centrocampo con la necessità di acquistare ancora un calciatore visto il lungo stop di Bennacer: “Loro hanno lavorato su Frattesi. Mentre stava firmando con l’Inter il Milan è andato a pranzo con Riso mostrando un’insipienza che a questi livelli ti fanno pagare. Il mercato è una materia estremamente complicata. Io abbasserei le pretese e le aspettative: grandi mediani in giro non ce ne sono”.

Un’idea potrebbe essere “Soucek del West Ham”, ma anche il ritorno di Kessie: “Ha chiesto al Barcellona di essere ceduto. Potrebbe esserci un ritorno al Milan, ma nutro una sfiducia per l’attuale dirigenza nell’affrontare una trattativa come questa”.