Rivincita Milan, stavolta vince il derby di mercato con l’Inter

Milan e Inter sono grandi protagoniste di mercato; i rossoneri stanno per vendicarsi dei nerazzurri dopo l’affare Thuram

In questa sessione di mercato le società devono rinforzarsi per essere grandi protagoniste nel corso della prossima stagione; due club che vogliono migliorare la qualità delle proprie rose con l’obiettivo di andare a competere per lo scudetto dopo un campionato, quello passato, dove non sono riusciti a rispettare le aspettative. I rossoneri hanno abbandonato la corsa scudetto a febbraio mentre i nerazzurri hanno avuto un rendimento negativo in campionato rispetto al percorso nelle coppe.

Milan ed Inter sono state protagoniste di una operazione di mercato; entrambe su Thuram, l’attaccante francese ha scelto i nerazzurri con l’Inter ad aver avuto la meglio sui rossoneri. Derby di mercato, dunque, vinto dalla società finalista dell’ultima Champions League. Il Milan, però, potrebbe vendicarsi (sportivamente parlando) nel corso delle prossime settimane. I rossoneri hanno ceduto Tonali ricavando una somma consistente da poter reinvestire sul mercato; la prima mossa è stata l’acquisto di Loftus-Cheek ma il centrocampista non può bastare per rinforzare la rosa a disposizione di Pioli.

Il tecnico ha bisogno di diversi rinforzi per la prossima stagione e tra questi troviamo anche un giocatore che possa andare a giocare su entrambe le corsie. Parliamo di Frimpong che ha iniziato nelle giovanili del Manchester City ma attualmente milita nel Bayer Leverkusen. Giocatore molto interessante sul quale, stando a quanto riportato dal Dailymail, i rossoneri potrebbe decidere di investire una parte dei soldi ricevuti da Tonali.

Calciomercato Milan: i rossoneri cercano lo sprint per Frimpong

Nell’ultima stagione, Frimpong è stato uno dei grandi protagonisti del Bayer Leverkusen; nove gol e undici assist (nello scorso anno) tra tutte le competizioni per un giocatore che può essere impiegato sia come terzino sia come esterno a tutta fascia e questo considerando le sue straordinarie qualità nell’aiutare la squadra dal punto di vista offensivo.

Proprio per questa sua duttilità tecnica, all’Inter un giocatore del genere farebbe molto comodo considerando il tipo di gioco di Inzaghi. Il tecnico nerazzurro sfrutta molto gli esterni e il loro lavoro nell’andare ad aiutare la squadra in fase di spinta. Inter e Milan, dunque, sembrano poter mettere in piedi un nuovo derby di mercato ma, secondo le ultime indiscrezioni, in questa circostanza sono i rossoneri ad essere in vantaggio considerando anche la cessione di Tonall che ha portato diversi soldi nelle casse della società rossonera. Si preannuncia un calciomercato decisamente ricco di colpi di sorpresa.