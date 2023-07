Milinkovic per De Ketelaere e attacco a Pioli: “Non valorizza i giovani”

Le ultime di calciomercato Milan hanno come protagonista anche Charles De Ketelaere, il grande flop della scorsa sessione estiva

In diretta a Tv Play è intervenuto Leonardo Martinelli, opinionista di ‘Telelombardia’ nonché noto tifoso del Milan. Con lui, ovviamente, si è parlato dei rossoneri con le ultime di mercato da Romero a De Ketelaere e Morata passando per Milinkovic-Savic.

ADDIO TONALI E LA SITUAZIONE MILAN – “Io le Bandiere le ho ammainate, tra l’altro mi è stato detto che non è vero che Tonali abbia pianto. Quello che mi dispiace, però, è che in venti minuti viene fatto fuori Maldini. Il giorno dopo Massara… E non c’è stato un ricambio – attacca Martinelli – Moncada e Furlani non hanno esperienza, Furlani non ne ha soprattutto nel calcio. Infatti hanno già preso delle musate, vedi Thuram. Anche Frattesi, che è stata una musata mediatica. Il peggio del peggio, perché nemmeno lo volevi. E mi dicono che devono fare esperienza… Col Napoli siamo l’unica squadra che ha soldi da investire, speriamo di farlo bene”.

ROMERO – “L’ho visto poco, un mio amico laziale mi ha detto che abbiamo preso uno forte”.

DE KETELAERE E MILINKOVIC – “Non è vero che Pioli sa valorizzare molti giovani: Adli e De Ketelaere sono affondati clamorosamente – sottolinea Martinelli – Però la colpa è loro, De Ketelaere ha palesato una carenza di personalità. È un chierichetto. Prestito? Se mi date Milinkovic-Savic, io accetto di dare in prestito De Ketelaere. Si parla di Atalanta, che comunque non lo prenderebbe solo in prestito. Se invece devono arrivare tutte queste scommesse, allora me lo tengo e ci punterei”.

MORATA – “Una fonte che non sbaglia mai, mi ha detto che il Milan ha quasi chiuso per Morata“, ha concluso Martinelli.