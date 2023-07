La Juventus ‘molla’ Chiesa: “Ecco cosa sono disposti a fare”

Calciomercato Juventus, il futuro di Federico Chiesa continua a tenere banco: l’ultima rivelazione dall’Inghilterra alimenta il caso

Un ruolo importante nelle prossime mosse di mercato della Juventus sarà ricoperto dall’epilogo dei casi spinosi riguardanti Chiesa e Vlahovic. Sebbene non siano considerati incedibili, i bianconeri non hanno alcuna intenzione di fare sconti per i due ex gioielli della Fiorentina.

Giuntoli avrà il compito di mediare tra le parti per trovare un punto d’incontro, visto che nella scorsa stagione sia l‘esterno offensivo italiano che il bomber serbo hanno faticato e non poco a trovare il feeling propizio con Max Allegri. Se per Vlahovic sembrano non esserci particolari novità all’orizzonte, con il Bayern Monaco che ha deciso di dirottare attenzioni importanti su Kane, qualcosa potrebbe muoversi sopratutto sul fronte Chiesa. Legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2025, infatti, il classe ’97 si sta guardando intorno per capire la soluzione più congeniale. Il suo entourage nei giorni scorsi ha smentito le voci riguardanti una possibile richiesta di aumento, ma è inevitabile che la Juventus debba affrontare la situazione di petto per avere il tempo necessario di muoversi.

Calciomercato Juventus, Chiesa all’Aston Villa: c’è l’apertura

Che Chiesa abbia calamitato l’attenzione di diversi club di Premier non è certo una novità. Il Liverpool e soprattutto il Newcastle e l’Aston Villa stanno monitorando il da farsi. Dopo una prima offerta rispedita al mittente dallo stesso Chiesa, infatti, i ‘Villans’ potrebbero rifarsi sotto per provare ad ingolosire il calciatore.

Ad esprimere il suo punto di vista sull’argomento ci ha pensato Dean Jones, che nel corso di un’intervista rilasciata a GivemeSport ha fornito una chiave di lettura interessante sulle voci riguardanti un possibile approdo di Chiesa in Premier League. Dopo un primo tentativo andato a vuoto, occhio al possibile ritorno di fiamma dell’Aston Villa.

Ecco quanto riferito da Dean Jones sul binomio (possibile) Chiesa-Aston Villa: “Sì, sono interessati. Ma la cosa più interessante è che la Juve sarà disposta ad ascoltare qualsiasi cosa porterà ad un’offerta per lui. C’è una sorta di esodo dalla Serie A in questo momento, e credo che l’Aston Villa sia uno dei club che stia provando a far fruttare la situazione.”