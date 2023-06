Trovato il sostituto di Chiesa: 23 milioni e Sarri beffato

La Juventus conferma Rabiot dopo il rinnovo del francese, mentre Chiesa rimane in bilico: torna d’attualità una pista per l’attacco bianconero

Continua il matrimonio tra la Juventus e Rabiot: i bianconeri hanno ufficializzato martedì il rinnovo contrattuale del centrocampista francese.

Allegri fondamentale nella scelta della permanenza dell’ex PSG, con il pressing del tecnico bianconero che è andato a buon fine. Il livornese è stato il primo sponsor del centrocampista che continuerà a essere quindi il leader tecnico del centrocampo della ‘Vecchia Signora’. A differenza di Rabiot, invece, non c’è lo stesso feeling tra Allegri e Federico Chiesa. Un connubio al momento mai sbocciato tra il mister toscano e l’ex gioiello della Fiorentina, che ha stentato non poco nell’ultima stagione a marcare la differenza dopo il lungo infortunio al ginocchio. Chiesa, insieme all’amico Vlahovic, potrebbe essere uno dei due sacrificati eccellenti sul mercato della dirigenza della Continassa, in attesa di offerte concrete dall’estero.

Calciomercato Juventus, Chiesa in bilico: ritorno di fiamma per Berardi

Il numero 7 e nazionale azzurro ha una valutazione di 50-60 milioni di euro e finora è stato sondato dalla Premier League (Liverpool e Aston Villa), oltre a Barcellona e Bayern Monaco.

Per ora nessun affondo decisivo, con Chiesa che comunque resta in bilico nella rosa di Massimiliano Allegri. La Juve intanto per cautelarsi in caso di possibile partenza si muove sul mercato e nei radar del Ds Manna sarebbe tornato d’attualità il nome di Domenico Berardi come scrive ‘Repubblica’. Sul fantasista del Sassuolo, che questa estate potrebbe lasciare l’Emilia, c’è però la forte concorrenza della Lazio. I capitolini sarebbero in vantaggio sul giocatore su precisa richiesta di Sarri, che spinge per l’arrivo del mancino classe ’94 a Formello. Il Sassuolo però non fa sconti e pretenderebbe 22-23 milioni di euro per il cartellino del suo capitano, con quest’ultimo che visto l’interesse della Juve chiederebbe un contratto da 4 milioni di euro a stagione. Vedremo prossimamente se e chi affonderà veramente il colpo per Berardi.