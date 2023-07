Inter-Carlos Augusto, l’agente: “Tante squadre su di lui”

Inter, ipotesi trasferimento in nerazzurro per Carlos Augusto: le parole del suo agente Giuseppe Riso

Dopo essere rientrato in Italia insieme a Sandro Tonali, Beppe Riso si è recato nella sede dell’Inter per le firme di Davide Frattesi. Il centrocampista ha infatti raggiunto nel tardo pomeriggio la sede del club nerazzurro per apporre la firma sul nuovo contratto che lo legherà ai meneghini.

A raggiungerlo anche il suo agente Riso, che all’uscita dalla sede ha parlato anche di altri suoi assistiti. “Abbiamo parlato solo di Davide, è contentissimo. Felicissimo” ha affermato ai microfoni dei cronisti presenti tra cui l’inviato di Calciomercato.it. Poi un commento su Carlos Augusto. Il terzino brasiliano in forza al Monza è uno dei nomi più chiacchierati per quanto riguarda i brianzoli.

Dopo un’eccellente prima stagione in Serie A, il brasiliano ha alimentato l’interesse dei grandi club. E come ha svelato Riso non c’è solo l’Inter sulle sue tracce. “Di Carlos non abbiamo parlato oggi, ma credo proprio che all’Inter piaccia, come piace ad altre squadre. Se ci sono altre squadre? Sì, sì. Ho parlato con un po’ di squadre. Prima dobbiamo però parlare con il Monza”.