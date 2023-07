Addio Milan, Tonali: “Scelta che ho dovuto fare”

Sandro Tonali è tornato a parlare del suo addio al Milan e del suo trasferimento in Inghilterra: dalla prossima stagione sarà al Newcastle

È durato davvero poche ore il primo viaggio in Inghilterra per Sandro Tonali.

L’ex centrocampista del Milan ha fatto visita alle strutture del Newcastle, prima di far ritorno in Italia, accompagnato dall’agente Beppe Riso e dalla fidanzata. Ora qualche giorno di meritato riposo per ricaricare le pile in vista dell’inizio della stagione con i ‘Magpies’.

Tonali, una volta sbarcato, ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti, salutando i tifosi rossoneri, dopo averlo fatto tramite social: “È stata una scelta difficile per la mia carriera, ma era una scelta che andava fatta adesso e l’abbiamo fatta. Il Milan mi ha accolto come un figlio e sicuramente lo ringrazierò per tutta la vita. Li guarderò sempre e sarò un loro tifoso, perché se lo meritano, sono persone d’oro. È stata una scelta che ho dovuto fare e l’ho fatta al momento giusto”.

Su Maldini: “Per me lui è stato un riferimento importantissimo, mi ha aiutato tantissimo, soprattutto il primo anno. Mi ha preso in braccio. Quest’anno c’è stato un momento in cui le strade si sono divise, ma era e resterà sempre il nostro aiuto. Chi meglio di lui conosce il Milan e può aiutare i giocatori. Lo ringrazio tanto. Se il suo addio ha pesato su questa mia scelta? No. Lui anche da dirigente sapeva benissimo che giocare e fare il dirigente sono due cose diverse, ci faceva stare sereni e ci ha lasciato sereni anche quando è andato via”.

Le parole di Leao: “Ho parlato con lui prima della notizia e con altri compagni. Normale non si aspettassero questa cosa, ma da persone intelligenti hanno capito. Resteremo in contatto per sempre”. Sull’addio: “L’estate è stata lunga, la decisione è frutto di queste tre stagioni. Il cammino al Milan è stato bellissimo e spero un giorno di poter tornare a Milano”.