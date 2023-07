Milan, affondo per l’attaccante: sul piatto 43 milioni

Milan, lanciato l’assalto all’attaccante: sul piatto un’offerta da 43 milioni di euro

Con la maglia del Lens in questa stagione si è affermato come uno dei migliori attaccanti del campionato francese. Lois Openda ha trascinato con le sue reti i ‘sangue ed oro’ ad una qualificazione in Champions che mancava da oltre 20 anni.

Le prestazioni dell’attaccante belga non sono certamente passate inosservate e anche i club di Serie A hanno messo gli occhi su di lui. Si è parlato di Inter, di Lazio, ma soprattutto di Milan. I rossoneri sono a caccia di una prima punta e il nome di Openda piace molto al club meneghino. Il belga ha caratteristiche certamente diverse da Giroud, ma è un attaccante che sa come si fa a fare gol. Al momento però la priorità in casa rossonera sembra essere Alvaro Morata: la pista che porta allo spagnolo è calda e ci sono stati nuovi contatti. Si è invece raffreddata quella legata al centravanti del Lens.

Niente Milan, Openda si avvicina al Lipsia: un vantaggio per la Lazio

Ecco allora che ad approfittarne potrebbe essere qualcun altro. Forte dei milioni incassati dalle cessioni di Nkunku, Szoboszlai e presto anche Gvardiol, il Lipsia è pronto a lanciare l’assalto al gioiello del Lens.

Come infatti riferisce ‘Foot Mercato’, sarebbe pronta dalla Germania una nuova proposta (la quarta) da parte del club sassone, disposto a mettere sul piatto 43 milioni di euro per arrivare all’attaccante. Una cifra che al momento sembra essere fuori portata per le compagini della Serie A. Una cifra che potrebbe certamente far vacillare i transalpini, che a questo punto potrebbero anche dare l’ok alla cessione. Il Lens sembra pronto ad aprire le porte e a dare inizio ai negoziati. Un passo importante che spinge il belga sempre più verso la Germania.

Dalla Francia sottolineano inoltre come Openda abbia già raggiunto un’intesa con il club tedesco per sottoscrivere un contratto quinquennale. Attenzione però perché questa operazione potrebbe comunque lasciare dei risvolti in ottica italiana. La Lazio infatti si è interessata ad Andre Silva per l’attacco e con l’arrivo di Openda è possibile che il portoghese, ex Milan, possa lasciare il Lipsia per una squadra che gli conceda un maggior minutaggio.