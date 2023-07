Inter, nuovo colpo in mediana dopo Frattesi: “Sarà fatto un tentativo”

Il mercato dell’Inter prosegue senza sosta: Beppe Marotta è al lavoro sia sul fronte entrate che su quello uscite. L’annuncio a TV PLAY

Dopo aver ufficializzato la cessione di Brozovic, l’Inter ha immediatamente dirottato i soldi derivati dall’addio del croato per chiudere la trattativa Frattesi e strapparlo alla concorrenza. Il blitz di Marotta, materializzatosi ufficialmente nelle scorse ore, in realtà era stato preparato da tempo con costanza e lungimiranza, sfruttando gli ottimi rapporti tra i due club.

La mezzala italiana ha già svolto la prima parte delle visite mediche, che continueranno nella giornata di domani. Quella appena cominciata, però, potrebbe essere un’estate di profondo rinnovamento in casa Inter soprattutto nella zona nevralgica del campo. In attesa di novità sul fronte Onana, per il quale il Manchester United è ritornato a farsi ‘minaccioso’ nelle ultime ore, l’Inter sta sondando anche altre per puntellare la mediana. La sensazione è che l’area mercato nerazzurra andrà alla ricerca di occasioni intriganti da capitalizzare: a tal proposito l’opzione Samardzic potrebbe essere molto più di una semplice suggestione.

Intrigo Samardzic, Biasin a Tv PLAY: “L’Inter ci proverà”

Il tuttocampista dell’Udinese, reduce da una stagione importante con la maglia bianconera che ne ha valorizzato la crescita, ha calamitato l’interesse di diverse big di Serie A. Inter e Milan in tempi e in modi diversi hanno effettuato sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Non è escluso, a tal proposito, che i nerazzurri possano farsi sotto, magari sfruttando i soldi ricavati Onana.

Intervenuto ai microfoni di calciomercato.it in onda su TV PLAY, Fabrizio Biasin ha fatto punto della situazione in casa Inter, svelando le possibili mosse dell’Inter sul fronte Samardzic. Ecco quanto riferito:

“Rispetto a quanto si è detto negli ultimi giorni la sensazione è che a un certo punto spunti il nome di Samardzic per forzare un po’ la mano di Frattesi. Personalmente mi sono chiarito le idee e da quanto ho capito è ancora sul ragazzo l’Inter. Balzaretti ha chiarito che serve un’offerta importante; la mia sensazione è che l’Inter proverà a fare una proposta, non è detto che vada in porto, ma credo che il tentativo sarà fatto. Poi non è detto che andrà in porto, ma ci si proverà”.