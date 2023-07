Inter-Bastoni, la firma è UFFICIALE

Inter-Bastoni, affare fatto come comunicato dal club nerazzurro: la firma sul contratto è ora ufficiale

Alessandro Bastoni continuerà ad indossare la maglia dell’Inter almeno sino al 30 giugno 2028. Il club nerazzurro ha infatti ufficializzato il rinnovo contrattuale del difensore.

A darne l’annuncio appunto la società meneghina. Anche se il procuratore del giocatore, Tullio Tinti, aveva sottolineato come l’affare era ormai prossimo alla conclusione. Un nuovo affare dunque concluso dalla dirigenza nerazzurra, attivissima sul mercato non solo per quanto riguarda i rinnovi, ma anche gli acquisti e le cessioni. Dopo aver chiuso per Thuram e aver salutato Brozovic con destinazione Arabia Saudita, l’Inter è pronta infatti ad accogliere Davide Frattesi. Il centrocampista è in arrivo a Milano e in serata sosterrà la prima parte delle visite mediche.

Questo il comunicato diramato dall’Inter in merito al prolungamento contrattuale del difensore italiano:

“FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Alessandro Bastoni: il difensore classe 1999 sarà nerazzurro fino al 2028”.