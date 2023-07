Calendario Napoli, Bagni fiducioso e Bruscolotti lancia la stoccata a Juve e Inter | ESCLUSIVO

Giuseppe Bruscolotti e Salvatore Bagni commentano ai microfoni di Calciomercato.it il sorteggio del calendario di Serie A del Napoli

Svelato il calendario di Serie A, il Napoli e i suoi tifosi iniziano a fare i primi calcoli, le prime previsioni e le prime considerazioni sulla nuova stagione. Sarà un anno ricco di novità, a partire dallo staff tecnico, con Garcia pronto a raccogliere l’importante eredità lasciata da Spalletti.

Il sorteggio ha regalato agli azzurri un inizio non troppo complesso, almeno sulla carta. Primo match contro il Frosinone al Benito Stirpe; poi due gare casalinghe contro Sassuolo e Lazio; le trasferte contro Genoa e Bologna terminano il quadro delle prime cinque partite stagionali. A tal proposito, abbiamo intervistato due ex campioni d’Italia con la maglia del Napoli: l’ex capitano Giuseppe Bruscolotti e Salvatore Bagni.

Calendario Napoli, il sorteggio divide Bruscolotti e Bagni

Pochi dubbi per l’ex centrocampista azzurro Salvatore Bagni, grande amico di Diego Armando Maradona: “Meglio iniziare quando si è favoriti. Un buon inizio significa fare un buon campionato, come accaduto l’anno scorso che poi il Napoli ha vinto lo Scudetto con quel vantaggio. Soddisfatto del sorteggio”. Non è dello stesso avviso l’ex capitano del Napoli Bruscolotti, che ai microfoni di Calciomercato.it confessa: “Frosinone, Sassuolo e Lazio sono tre squadre che all’inizio della stagione possono crearti dei problemi. Però bisogna prenderle nel modo giusto”.

Ma spingendoci oltre, quando a dicembre il Napoli affronterà Inter, Juventus e Roma, per O’ pal e’ fierr pochi dubbi: “Saranno le altre che dovranno pensare a battere il Napoli”. Più cauto Bagni, il quale sottolinea quanto sia lontano dicembre: “Troppo in là per ragionarci”.

Calciomercato Napoli, Bagni su Maxime Lopez: “Ottimo giocatore”

Chiaramente, la vera novità della stagione è l’assenza di Spalletti sulla panchina azzurra e l’arrivo di Garcia, allenatore che ha già lavorato in Italia con la Roma, raggiungendo per due volte il secondo posto in campionato. E Bruscolotti lo promuove: “E’ un buon allenatore, la mentalità e le motivazioni sono quelle giuste. Non mi aspetto grandi stravolgimenti, sarebbe un pazzo a cambiare tutto”.

In chiave mercato, invece, abbiamo chiesto a Bagni un commento su Maxime Lopez che, secondo quanto abbiamo riportato noi di Calciomercato.it, Garcia vorrebbe portare a Napoli: “Può fare anche la mezzala, può alternarsi con Lobotka come play… Quest’anno al Napoli è mancata l’alternanza perché Demme ha giocato poco. E’ un ottimo giocatore che migliorerebbe il reparto dal punto di vista tecnico”.