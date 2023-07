Assalto totale senza Onana: annunciati 3 acquisti dell’Inter

Club nerazzurro scatenato sul mercato dopo aver annunciato ben tre ufficialità nella giornata odierna

Se la scorsa settimana l’Inter aveva aperto ufficialmente la propria estate soffiando al Milan il colpo Marcus Thuram a zero, con l’arrivo di luglio il club nerazzurro si è ulteriormente esaltato. La cessione di Brozovic all’Al-Nassr sembra aver sbloccato il mercato interista, come certificato dai movimenti di oggi.

Definito l’acquisto di Davide Frattesi dal Sassuolo, l’Inter ha prima annunciato il rinnovo del contratto di Alessandro Bastoni e poi quello di Hakan Calhanoglu. E proprio del colpo in entrata a centrocampo, in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play, ha parlato Federico Masini di ‘Tuttosport’: “Frattesi era il primo obiettivo per il centrocampo dell’Inter e lo ha raggiunto. Nell’ultimo mese nulla è stato spostato con gli inserimenti di altre squadre, almeno nella volontà del calciatore. Il Milan aveva in programma un incontro esplorativo per Frattesi con il Sassuolo e per questo nella serata di lunedì l’Inter ha chiuso“.

Adesso, come raccontato dalla nostra redazione, il mercato nerazzurro ruoterà soprattutto intorno al nome di Onana. Secondo il giornalista, dall’addio dell’estremo difensore potrebbero nascere altri tre movimenti: “Con la cessione di Onana si parte per tre obiettivi: è saltato Azpilicueta, va preso un sostituto di Onana e un centravanti. Attenzione anche a Chalobah in chiave Inter, soprattutto se dovesse comprare Lukaku. Handanovic non è stato salutato. Se dovesse restare, lo farebbe per far crescere un giovane. Se dovesse arrivare un profilo come Sommer, avrebbe poco senso. Onana è uno dei big che può portare soldi e quindi si va verso la cessione. E’ un addio doloroso perché perdi due dei tre registi insieme a Calhanoglu”.

Calciomercato Milan, Kalulu in uscita

Masini ha poi spostato l’attenzione sul mercato del Milan e su un nome in particolare che potrebbe uscire.

Il profilo, come raccontato dal giornalista, è quello di Kalulu: “Il Milan sta trattando Musah e Pulisic, americani, e la Juventus offre McKennie. Inoltre Kalulu non è incedibile per il Milan perché è calato quest’anno ed è stato superato da Thiaw. Non so però molto su queste voci, il Milan farebbe bene a tenersi Kalulu, anche perché con Musah, Rijnders e Loftus-Cheek, che vanno ad aggiungersi a Bennacer e Krunic, a centrocampo sta bene”.