Via a tutti i costi dalla Juve: c’è anche la risoluzione che accontenta tutti

Il destino del calciatore bianconero è comunque lontano dalla Juventus: per lui diverse ipotesi sul tavolo

La Juventus inizia oggi il nuovo corso Giuntoli. L’ex direttore sportivo del Napoli è arrivato questa mattina alla Continassa e nei prossimi giorni si insedierà ufficialmente come dirigente dei bianconeri.

Parte una nuova era e l’ex azzurro avrà diverse gatte da pelare. In primo piano ci sono le questioni Chiesa e Vlahovic, entrambi non propriamente in sintonia con Massimiliano Allegri: per continuare insieme servirà venirsi incontro, altrimenti – anche considerata la necessità di fare cassa – l’addio con la buona offerta non è un’ipotesi da scartare.

Scartato lo è già stato Arthur: l’ex centrocampista del Barcellona è reduce dal prestito con il Liverpool in cui non è mai riuscito neanche a debuttare in Premier League. Una stagione deludente che non poteva che avere una sola conclusione: nessuna riscatto da parte dei ‘Reds’ e ritorno alla Juve. Ma per fare cosa?

Non certo per rimanere visto che il brasiliano non fa parte dei profili graditi ad Allegri ed allora occorrerà trovare un’altra destinazione, possibilmente a titolo definitivo. Non in Arabia Saudita, meta esclusa dal centrocampista in un’intervista al ‘Mundo Deportivo’: “Ho 26 anni e voglio giocare al top per conquistare trofei importanti in Europa prima di tornare in Brasile”.

Calciomercato Juventus, il destino di Arthur

Facile a dirsi, un po’ meno a farsi, perché dopo le ultime due stagioni di corteggiatrici per Arthur non ce ne sono molte.

Qualcosa in Premier si potrebbe muovere, ad esempio con il West Ham, mentre in Italia si era parlato di sfuggita della Lazio di Sarri, anche se l’ingaggio del 26enne non è in linea con i parametri biancocelesti. Importante per la Juve sarà risparmiare lo stipendio del calciatore, ecco perché non è da escludere neanche l’idea di una risoluzione del contratto che consenta alla società di ridurre il monte ingaggio e al calciatore di scegliere senza nessun vincolo la prossima destinazione, quella che dovrebbe rilanciarlo.