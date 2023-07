Ritorno al Barcellona e Arabia, Arthur esce allo scoperto

Il brasiliano torna alla Juventus dopo la fallimentare esperienza al Liverpool che ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto

Uno dei primi compiti di Giuntoli alla Juventus sarà quello di trovare una destinazione ai diversi esuberi dell’attuale rosa. Tra questi c’è Arthur, tornato in bianconero dopo il prestito al Liverpool. A causa soprattutto dell’infortunio, l’esperienza inglese dell’ex Barcellona è stata del tutto fallimentare, coi ‘Reds’ che hanno deciso di non esercitare il riscatto.

“Sono stato sfortunato nell’ultima stagione, ma ora è tutto passato. Mi sento molto meglio, voglio tornare a giocare – ha detto il brasiliano al ‘Mundo Deportivo’ prima di strizzare l’occhio proprio al Barcellona – Se mi piacerebbe tornare in blaugrana? Sono tifoso del Barça e non devo nasconderlo, ho un affetto speciale per loro. Nel mondo del calcio può succedere di tutto…”.

“Ho un contratto con la Juventus (fino al 2025, ndr) e lo rispetto, però magari in estate esce fuori qualche opportunità”, ha aggiunto Arthur che esclude un trasferimento in Arabia di cui si era parlato nei giorni scorsi: “Ho solo 26 anni, posso dare ancora molto e voglio giocare al top con l’obiettivo di conquistare trofei importanti in Europa prima di tornarmene in Brasile”.