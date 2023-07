Il difensore sblocca il mercato della Juve: ecco il rinforzo per Allegri

Il mercato della Juve potrebbe sbloccarsi grazie ad una trattativa precisa con Allegri che avrebbe il rinforzo di cui ha bisogno

La Juventus, è fuori discussione, ha bisogno di rinforzare nel migliore dei modi la rosa di Allegri per regalare al tecnico una squadra con cui andare a lottare per lo scudetto. I bianconeri, infatti, non possono stare un’altra stagione senza vincere neanche un titolo considerando il DNA della squadra più titolata d’Italia. Allegri ha bisogno di diversi innesti e lavorerà insieme a Giuntoli per aumenterà la qualità a disposizione del tecnico. L’arrivo di Weah, ovviamente, non può bastare.

I bianconeri hanno bisogno, senza ombra di dubbio, di un centrale difensivo; Bremer e Gatti sono le certezze da cui ripartire a cui bisogna aggiungerci anche Danilo qualora si dovesse ripartire dal 3-5-2. I dubbi, invece, riguardano Bonucci e Rugani; il primo non ha disputato una grande stagione e sembra essere lontano dal suo miglior stato di forma. Il suo futuro è ancora incerto e non è da escludere che, in questa sessione di mercato, possa lasciare la Juventus.

Rugani, invece, è stato impiegato con il contagocce; nell’ultima stagione è finito dietro, a livello di gerarchie, a Gatti. Dal punto di vista del mercato dipenderà dalle offerte e se ci saranno squadre in grado di garantire, al giocatore, una continuità diversa da quella avuta nell’ultima stagione. A livello difensivo, il rinforzo può arrivare dalla Premier League grazie al Manchester City.

Allegri, Laporte può essere una possibilità: il City da una mano

Il Manchester City ha chiuso la scorsa stagione con il famoso triplete; i Citizens sono riusciti a conquistare la Premier League, l’FA Cup e la Champions League battendo in finale l’Inter. I ragazzi di Guardiola hanno vinto, per la prima volta, la principale competizione internazionale; il tecnico, però, non si accontenta e vuole continuare a vincere.

Proprio per questo sta pensando a rinforzare la squadra con un giocatore del valore di Gvardiol; il centrale è pronto a trasferirsi al Manchester City e questo potrebbe liberare Laporte. Contratto in scadenza nel 2025 per il classe 1994 che piace alla Juventus; dal punto di vista tattico parliamo di un difensore centrale che può essere impiegato anche come terzino sinistro. Duttilità tattica importante considerando la possibilità, dei bianconeri, di giocare con due diversi sistemi di gioco.

Nel 3-5-2, Laporte andrebbe a fare il centrale di sinistra mentre nel 4-3-3 potrebbe fare coppia con Bremer; dal punto di vista tecnico parliamo di un giocatore con la possibilità di far partire l’azione nel migliore dei modi senza dover ricorrere al lancio lungo. L’arrivo di Gvardiol al City, dunque, potrebbe sbloccare il mercato difensivo della Juventus; un profilo come quello di Laporte sarebbe decisamente utile alla rosa bianconera.