La Juve non ha i soldi, l’affare salta davvero

Calciomercato Juventus, le mosse dei bianconeri in vista della prossima stagione: la comunicazione che fa saltare il banco

Giorni frenetici in casa Juventus, sia sul fronte entrate che su quello uscite. Dopo aver ufficializzato l’addio di Kulusevski, infatti, i bianconeri hanno definito la trattativa Weah e i ritorni di Milik e Rabiot. Innesti importanti, che coniugano le richieste di Allegri con esigenze di squadra e lavoro degli scout. Il tutto in attesa di Giuntoli, che nelle scorse ore ha risolto ufficialmente il suo contratto con il Napoli.

La sensazione è che luglio possa essere un mese di profondo rinnovamento per la Juve, che sta scandagliando varie soluzioni per puntellare un organico che la scorsa stagione ha evidenziato diversi limiti, soprattutto sulle corsie esterne. Dopo aver rinforzato l’out destro, in attesa di capire come evolverà la situazione legata a Castagne, gli uomini mercato bianconero vigilano anche su nuovi profili per la corsia mancina. Sotto questo punto di vista il profilo più caldo è quello di Fabiano Parisi, da tempo al centro di insistenti voci di mercato.

La Juventus non può affondare per Parisi: arriva la rivelazione

Il nome di Parisi è in cima alla lista dei desideri della Juventus. La volontà del calciatore è ormai chiara; tuttavia fino a questo momento la trattativa con l’Empoli non è entrata nel vivo. I toscani infatti valutano il proprio gioiello non meno di 15 milioni di euro: soldi che attualmente per esigenze di bilancio la Juve non può investire nell’immediato, a meno di cessioni improvvise.

Non è un caso, ad esempio, che si stia cercando una destinazione per i vari McKennie, Arthur e Zakaria. Almeno per il momento, però, la ‘Vecchia Signora’ non può affondare il colpo Parisi.

A tal proposito, intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ Giovanni Albanese si è espresso in questi termini: “La Juventus ha comunicato all’entourage di Parisi di non avere la disponibilità necessaria per affondare il colpo in questo momento.” Staremo a vedere cosa succederà e se si materializzeranno novità a riguardo.