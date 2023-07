Alla Juve mancano 34 milioni: proposto lo scambio al Milan

Giuntoli è pronto a iniziare la sua avventura alla Juventus. Il nuovo Ds bianconero avrà subito una missione alla Continassa: idea scambio con il Milan

La Juventus nelle prossime ore ufficializzerà l’arrivo a capo dell’area tecnica di Cristiano Giuntoli, che venerdì ha risolto il contratto con il Napoli dopo l’ultimo contatto e il via libera di De Laurentiis.

L’ormai ex Ds dei campioni d’Italia dall’inizio della prossima settimana sarà già operativo alla Continassa per il mercato dei bianconeri e nella prima fase si dedicherà soprattutto alle cessioni. Da piazzare ci sono diverse pedine che non rientrano nel progetto della ‘Vecchia Signora’ e di Massimiliano Allegri, ad iniziare dai tre esuberi Zakaria, McKennie e Arthur. Il brasiliano ex Barcellona e lo svizzero sono stati sondati in Premier League, mentre di recente lo statunitense è stato accostato timidamente al Galatasaray. McKennie nell’ultima stagione ha giocato con la maglia del Leeds e il riscatto da oltre 34 milioni di euro è saltato per la retrocessione in Championship del sodalizio inglese. Per McKennie si era parlato anche di un ritorno di fiamma della Roma, rumors però non confermati e subito smentiti.

Calciomercato Juventus, McKennie sul piatto per Kalulu: la risposta del Milan

La Juventus sta cercando la soluzione migliore per il nazionale americano, provando a monetizzare il più possibile dalla sua cessione.

Difficilmente Giuntoli e Manna riusciranno a incassare cash i quasi 35 milioni dell’accordo pattuito l’anno scorso con il Leeds, così si fa largo anche l’ipotesi che l’ex Schalke 04 venga utilizzato come pedina di scambio per un colpo in entrata. E nello specifico McKennie potrebbe restare in Serie A, visto che la Juve lo avrebbe proposto al Milan come riferisce ‘Libero’. Il sodalizio bianconero avrebbe pensato a uno scambio con Kalulu, con il duplice obiettivo di consegnare così ad Allegri anche un puntello di qualità e giovane per rinforzare il pacchetto difensivo. L’idea però non stuzzicherebbe per il momento il patron rossonero Cardinale, che avrebbe risposto picche all’arrivo del connazionale al Milan in un ipotetico scambio con il giovane francese. Vedremo prossimamente se la Juventus tenterà un nuovo affondo per Kalulu o vagliarà altre opzioni per piazzare l’esubero McKennie.