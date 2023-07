Onana-United, salta tutto: ecco cosa sta succedendo

Niente soldi, può clamorosamente saltare la cessione dell’Inter che sembrava quasi fatta: ecco quello che sta succedendo

Un ribaltone che avrebbe del clamoroso per diversi motivi. Onana al Manchester United sembrava (quasi) un affare in dirittura d’arrivo ed, invece, potrebbe saltare.

Calciomercato.it vi ha raccontato dei contatti continui tra le parti e della possibilità per i Red Devils di dare concretezza all’interesse con un’offerta che soddisfi la valutazione del club nerazzurro: per acquistare il portiere camerunese serve una proposta da 50-60 milioni di euro.

Tutto liscio(o quasi), visto che le società di Premier League non hanno certo problemi di soldi. Il Fair Play finanziario però è da rispettare e, stando a quanto riferisce il ‘Mirror’, potrebbe essere proprio la volontà di non sforare i parametri del FFP a bloccare la trattativa tra United e Inter per Onana.

In particolare, il club inglese avrebbe fissato un budget non eccessivo (per gli standard inglesi): 120 milioni di sterline. La metà è stata già impegnata per arrivare a Mount del Chelsea e con il restante ten Hag vorrebbe, oltre al portiere, anche un difensore e un attaccante.

Calciomercato Inter, lo United non ha i soldi per Onana

Troppi acquisti per spendere almeno 50 milioni soltanto per il portiere, da qui l’ipotesi di mollare la pista Onana per virare su altri obiettivi.

Due il Manchester United li avrebbe già individuati: si tratta di Justin Bijlow del Feyenoord e Kevin Trapp dell’Eintracht Frankfurt, entrambi con un costo nettamente più abbordabile rispetto a quello del portiere dell’Inter. Il tutto però senza considerare che proprio Onana sarebbe il favorito di ten Hag che già ha avuto modo di conoscerlo all’Ajax.

La trattativa potrebbe quindi arenarsi anche se per i Red Devils c’è ancora una possibilità di aumentare il budget per il mercato senza andare contro alle regole del FFP: vendere alcuni dei calciatori in rosa che non rientrano più nei piani dell’allenatore olandese. Riuscirci significherebbe incrementare il tesoretto a disposizione e quindi chiudere per Onana.