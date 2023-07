Milan, “Morata come Leao”. E, poi, la rivelazione su Milinkovic

Il Milan è particolarmente attivo sul mercato; i rossoneri possono arrivare a Morata e poi bisogna fare attenzione a Milinkovic

Il Milan ha vissuto una stagione complicata; in Serie A, i rossoneri sono usciti dalla lotta al vertice nel mese di febbraio dopo una serie di risultati negativi. Per quanto riguarda la Champions, invece, i ragazzi di Pioli sono andati in semifinale ma hanno dovuto alzare bandiera bianca di fronte all’Inter. Ora serve un mercato intelligente, con operazioni che aumentino la qualità della rosa a disposizione del tecnico. L’obiettivo dei rossoneri, per la prossima stagione, è quello di tornare a lottare per il vertice del calcio italiano.

La cessione di Tonali da una parte rappresenta un problema non da poco considerando il valore del giocatore e l’importanza all’interno degli schemi di Pioli; dall’altra, però, con i soldi del centrocampista si può rinforzare la rosa nel miglior modo possibile. Per quanto riguarda il mercato del Milan ha parlato Carlo Pellegatti; il giornalista e noto tifoso dei rossoneri è intervenuto ai microfoni di TvPlay. Tanti i temi trattati tra cui la punta; sul centravanti ha sottolineato che “Morata può essere una pista ma deve accettare l’ingaggio di Leao“. L’attaccante spagnolo è tra i giocatori più richiesti in questa sessione di mercato; sull’ex Juventus, infatti, è forte anche l’interesse della Roma.

In questa sessione di mercato, come detto, il Milan ha dovuto rinunciare a Tonali; sul centrocampista ha detto la sua, sempre a TvPlay, Carlo Pellegatti. Il giornalista ha sottolineato come “Tonali ha rifiutato due volte prima dell’offerta irrinunciabile“. Di fronte a determinate cifre è impossibile dire di no e il Milan ha dovuto dire addio ad un giocatore considerato fondamentale per il sistema di gioco di Pioli.

Milan-Milinkovic-Savic: la rivelazione

Uno dei giocatori al centro delle voci di mercato è, senza ombra di dubbio, Milinkovic-Savic; il centrocampista della Lazio potrebbe lasciare i biancocelesti anche se trattare con Lotito non è mai semplice. Il giocatore piace a diversi club considerando le caratteristiche: forza fisica, abilità dal punto di vista aereo, tecnica e capacità di portare un buon numero di gol e assist alla propria squadra.

Sul futuro del centrocampista ha detto la sua Carlo Pellegatti; il giornalista, sempre ai microfoni di TvPlay, ha sottolineato “mi farebbe piacere vederlo al Milan“. Un giocatore come Milinkovic-Savic porterebbe un salto di qualità notevole al centrocampo rossonero; Pioli, in quella zona di campo, ha bisogno di un top player per alzare, e non di poco, l’asticella delle ambizioni.