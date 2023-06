Morata, la Roma si allontana: pronta mega offerta per il centravanti

Uno degli obiettivi di mercato della Roma è Morata; il centravanti spganolo, però, ha ricevuto una mega offerta che può cambiare tutto

La stagione della Roma si è conclusa con la vittoria contro lo Spezia che ha permesso ai giallorossi di qualificarsi per l’Europa League con l’obiettivo, di Dybala e compagni, di tornare in finale per vendicarsi (sportivamente parlando) di quanto successo a Budapest. Il match con lo Spezia, però, ha portato anche una notizia decisamente negativa: l’infortunio decisamente grave di Abraham. L’attaccante inglese starà fuori dal campo per diverso tempo con il mercato giallorosso che è, inevitabilmente, cambiato.

Abraham, senza infortunio, poteva essere uno dei principali candidati a lasciare la capitale per aiutare la Roma in ottica mercato. Il suo infortunio, come detto, cambia tutto con i giallorossi alla ricerca di un centravanti che possa prendere il posto dell’inglese e trascinare la squadra nella prossima stagione. Quello del centravanti è un tema importantissimo in casa giallorossa visto il rendimento, decisamente negativo, di Abraham e Belotti con l’azzurro che ha chiuso il campionato senza segnare neanche un gol.

Nella lista dei possibili futuri numeri nove della Roma troviamo Scamacca e Morata con l’azzurro che sembra propenso a tornare in Serie A. Per quanto concerne l’attaccante spagnolo lo abbiamo visto nel match contro l’Italia nella semifinale di Nations League che ha visto il successo della nazionale spagnolo.

Morata, nonostante l’errore sotto porta nella ripresa, ha disputato una partita di buon livello difendendo palla e andando alla continua ricerca della profondità per prendere alle spalle la difesa azzurra. E’ probabile come la società giallorossa abbia dato uno sguardo al match del centravanti spagnolo; per la Roma, però, arrivare al centravanti dell’Atletico Madrid non sarà semplice a causa dell’inserimento di una società con una mega offerta per il calciatore.

Morata, offerta faraonica per l’attaccante: la cifra esatta

Il centravanti spagnolo rischia di non tornare in Italia; sul giocatore, stando a quanto riportato da Marca, è piombato l’Al-Taawoun con una super offerta. Il club, arrivato quinto nell’ultimo campionato saudita, ha messo sul piatto cinquanta milioni a stagione. Una cifra da far girare la testa e che testimonia sia l’infinita possibilità economica del club sia la volontà di arrivare al centravanti spagnolo.

Offerta a dir poco irrinunciabile ma, sempre secondo quanto riferito da Marca, il centravanti sembra intenzione a non accettare le lusinghe dell’Al-Taawoun. Il motivo è duplice: la voglia di essere ancora protagonista nel calcio europeo e la famiglia che non sembra essere propensa ad un cambiamento del genere. Per la Roma, dunque, resta viva la speranza di arrivare al centravanti spagnolo.