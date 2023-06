Infortunio Abraham: si allungano i tempi di recupero

La stagione della Roma si è conclusa con una vittoria ma anche con la brutta notizia dell’infortunio di Abraham che starà fuori a lungo

La sconfitta contro il Siviglia in finale di Europa League ha fatto male alla Roma e ai suoi tifosi; il popolo giallorosso (in continua protesta per le decisioni prese da Taylor nella notte di Budapest) ha risposto nella miglior maniera possibile.

All’Olimpico, infatti, si è vissuta una notte d’amore con i tifosi a far sentire il loro sostegno ad un gruppo di ragazzi che ha lasciato l’anima nell’ultimo atto dell’Europa League. Gli striscioni hanno dimostrato, ancora una volta, da che parte è schierato il popolo romanista. L’ultima partita stagionale ha visto la Roma vincere, in rimonta, contro lo Spezia grazie ai gol di Zalewski e di Dybala; una vittoria importante (per tornare in Europa League) rovinata dal brutto infortunio di Abraham.

L’attaccante inglese, entrato al posto di Belotti, è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo neanche venti minuti. Un movimento innaturale del ginocchio aveva fatto subito temere il peggio e le sensazioni, estremamente negative, sono state confermate nel post partita quando la diagnosi è stata terribile. Per Abraham rottura del legamento crociato anteriore; una notizia terribile da digerire sia per la società sia per il ragazzo che chiude nel peggiore dei modi una stagione sicuramente non semplice dal punto di vista realizzativo.

Infortuni del genere non sono mai semplici da smaltire e per Abraham il tempo lontano dal terreno di gioco sarà piuttosto lungo; si parla, stando a quanto riportato da ForzaRoma.info, di nove mesi di stop. Questo vorrebbe dire rivedere l’attaccante in campo a marzo 2024 con la stagione nel momento chiave. Una pessima notizia per tutto l’ambiente Roma considerando anche il discorso relativo al mercato

Abraham, stop più lungo del previsto: problemi sul mercato

Mourinho, a fine partita, ha fatto il giro di campo per salutare i suoi tifosi dando segnali piuttosto chiari sulla sua permanenza; lo Special One, dunque, si appresta a vivere la terza sessione estiva di mercato e anche questa sarà condizionata da un grave infortunio. Da Spinazzola ad Abraham passando per Wijnaldum: tre problemi fisici che hanno costretto la società ad un mercato, per dirla alla Mourinho, di reazione.

Anche questo mercato estivo sarà condizionato considerando come l’attaccante inglese sarebbe stato, probabilmente, uno dei principali indiziati a lasciare la capitale per permettere alla società di fare cassa. Ora bisognerà cambiare strategia con Abraham che resterà nella capitale; la Roma, però, ha assolutamente bisogno di un attaccante come dimostrato dal rendimento (per nulla positivo) dei centravanti in questa stagione. Il tempo per pensare a come muoversi è tanto ma non possiamo certamente definire fortunata la società giallorossa sul mercato visto quanto successo, a livello di infortuni, negli ultimi tre anni.