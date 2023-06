Ansia Abraham, l’infortunio shock mette nei guai la Roma sul mercato: cosa succede

Preoccupano le condizioni di Tammy Abraham, uscito con le mani sul volto dal match con lo Spezia per un bruttissimo infortunio al ginocchio

Minuto 64: Abraham entra in campo per un Belotti che chiude il suo campionato con un desolante zero alla voce gol fatti. Minuto 80: Abraham esce dal campo con l’automedica per un bruttissimo infortunio al ginocchio. In un allungo verso la porta il contrasto con l’avversario, poi il piede appoggiato male e una torsione innaturale da brividi del ginocchio sinistro.

L’inglese resta a terra, con le mani sul volto, tra i dolori, prima di lasciare il campo. Una beffa tremenda alla fine di una stagione già parecchio negativa, densa di critiche. Non c’è ancora ovviamente la diagnosi, né nessun esame è stato svolto. Ma la sensazione per la dinamica dell’infortunio lascia pensare al peggio. Se fosse davvero il crociato, sarebbe l’ennesimo per la Roma. E questo decisamente pesante, a livello tecnico ma forse soprattutto a livello economico. Perché Abraham è uno dei principali giocatori indiziati a fare le valigie per permettere ai giallorossi di avere po’ di spazio di manovra sul mercato. La Roma da mesi è entrata nell’ordine di idee di ascoltare ed eventualmente accettare senza troppi problemi offerte all’altezza per il numero 9.

Abraham tra i cedibili, ma l’infortunio può stravolgere tutto: gli scenari

La Premier League è la destinazione più verosimile e più probabile, visto che ha soldi da spendere. E soprattutto in patria Abraham ha ancora mercato. Si è parlato di Aston Villa, ieri anche di Everton, e di proposte di oltre 30 milioni di euro. I giallorossi ne vorrebbero almeno 40, cioè quanti ne hanno spesi per portarlo a Trigoria dal Chelsea.

In estate scatterà anche la clausola di recompra per i Blues da 80 milioni, ma ovviamente a Cobham non è una ipotesi neanche lontanamente presa in considerazione. Uno stop di 5-6 mesi, però, vorrebbe dire che il classe ’98 tornerebbe a disposizione solamente a novembre, come minimo. Insomma dovrebbe saltare quasi tutta la prima parte di stagione. Una condizione che rende impossibile cederlo. Ma in ogni caso Pinto dovrebbe sostituire quello che è l’attaccante titolare, con Belotti che pure potrebbe dire addio.

Risultato: attacco praticamente da ricostruire, con l’unica scappatoia legata alla cessione di Ibanez che comunque non basterebbe per reggere un mercato intero di un certo livello. Quello che serve pure per costruire con Mourinho, al netto del suo gesto ai tifosi. Non un grande presupposto. Per questo la Roma spera che non si tratti di uno stop eccessivamente lungo, che consenta almeno di poter trattare una cessione e respirare sul mercato. Le prossime ore e gli esiti degli accertamenti sull’infortunio di Abraham possono essere decisive per tutta l’estate giallorossa.