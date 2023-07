Leao cambia numero: il portoghese sempre più leader rossonero

Uno dei giocatori più importanti del Milan è, senza ombra di dubbio, Leao; il portoghese ha cambiato numero di maglia

Nella scorsa stagione il Milan ha faticato a rendere secondo le aspettative; in campionato, infatti, i rossoneri sono usciti dalla lotta scudetto a febbraio dopo un mese decisamente negativo a livello di risultati. In Coppa Italia la squadra è stata eliminata dal Torino mentre in Champions League la semifinale contro l’Inter ha visto il dominio, nell’arco dei centottanta minuti, dei nerazzurri. Nella rosa di Pioli alcuni elementi hanno deluso le aspettative e, da questo punto di vista, non possiamo non menzionare De Ketelaere che deve riscattarsi il prossimo anno.

Tra le note positive, invece, dobbiamo citare Leao; il portoghese è uno dei punti fermi del Milan. La scorsa stagione ha dato un contributo notevole con quindici gol e otto assist; numeri di livello che testimoniano l’importanza del classe 1999 all’interno del sistema di gioco di Pioli. Il portoghese ha vissuto l’anno della consacrazione nella stagione dello scudetto; parliamo di un giocatore abile nell’uno contro uno e nell’andare a creare la superiorità numerica.

Leao, in campo aperto, è praticamente impossibile da fermare ma nell’ultima stagione è cresciuto anche nello stretto; dal punto di vista realizzativo fornisce un contributo notevole alla propria squadra. Ecco perché il rinnovo di contratto fino al 2028 è stata una notizia importantissima per il Milan; l’obiettivo dei rossoneri, nella prossima stagione, è quello di tornare a lottare per lo scudetto e uno come Leao può essere l’elemento in più nel raggiungimento degli obiettivi.

Leao, aumentano le responsabilità: maglia numero dieci per il portoghese

Nel Milan, dunque, uno come Leao è fondamentale; il giocatore fa tutta la differenza del mondo e lo abbiamo visto nella semifinale di andata di Champions League quando la sua assenza ha ridotto drasticamente la pericolosità offensiva dei rossoneri. L’importanza del portoghese è sotto gli occhi di tutti ma, a partire dalla prossima stagione, le responsabilità di Leao aumenteranno notevolmente.

L’esterno offensivo, infatti, ha cambiato numero di maglia lasciando il diciassette per prendere il numero dieci. Una scelta importante ma che testimonia la totale fiducia della squadra nel suo giocatore; all’interno di una rosa, infatti, il numero dieci è (generalmente) il più forte dal punto di vista tecnico e quello da cui ci si aspetta la giocata nei momenti di difficoltà. Leao eredita il numero di Brahim Diaz con la speranza, da parte dei tifosi rossoneri, che possa far molto meglio dal punto di vista realizzativo. Il Milan, dunque, ha un nuovo numero dieci; il giocatore, probabilmente, più importante all’interno della rosa rossonera.