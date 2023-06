De Ketelaere, la decisione è presa: l’agente svela il suo futuro

Deciso il futuro di De Ketelaere, il fantasista belga che nell’ultima stagione ha faticato a mostrare le sue qualità

La stagione del Milan non è stato come ci si aspettava; i rossoneri, nonostante fossero campioni d’Italia in carica, sono usciti dalla corsa scudetto già a febbraio quando il Napoli ha preso il largo. Meglio il percorso in Champions League dove i ragazzi di Pioli sono arrivati sino in semifinale ma, nel doppio confronto contro l’Inter, Leao e compagni non hanno mai avuto la reale possibilità di passare il turno.

Una squadra che non ha rispettato le attese con alcuni protagonisti ad aver disputato una stagione decisamente negativa; tra questi non possiamo non menzionare De Ketelaere. Il trequartista belga si presentava alla Serie A con il fardello di essere stato pagato trentacinque milioni di euro. Una cifra pesante per un ragazzo di ventidue anni.

L’impatto con la Serie A non è stato semplice; riuscire ad imporsi in un campionato così tattico, per un giocatore giovane proveniente da una realtà completamente diversa, è complicato e De Ketelaere ha accusato la pressione di dover dimostrare le sue qualità in una squadra con le ambizioni e le pressioni del Milan. L’obiettivo, per la prossima stagione, è quello di diventare protagonista e mostrare di valere la cifra che i rossoneri hanno speso per lui; il mercato non spaventa il ragazzo il cui futuro è ancora al Milan.

De Ketelaere, parla l’agente: “Il Milan ha fiducia nel ragazzo”

Nel mercato, lo sappiamo, può succedere di tutto ma alcune dichiarazioni (a volte) valgono molto di più. E’ il caso dell’agente di De Ketelaere che, come riportato da SportMediaset, ha fatto dichiarazioni importanti ai giornali belgi. Il procurato del talento rossonero ha sottolineato che “Il Milan ha fiducia nel ragazzo” dichiarando anche “De Ketelaere sa che può fare meglio“.

Due dichiarazioni importanti ma è chiaro come la più importante sia la prima perché, al novantanove per cento, mette fine alla voci di mercato sul ragazzo. Il Milan continuerà a puntare su De Ketelaere con la speranza che la seconda stagione possa essere quella dell’esplosione come successo in passato con Leao e Tonali.

Una stagione di adattamento, per un ragazzo giovane che arriva da un altro campionato, è fondamentale poi è chiaro che ci si aspettava qualcosa di più dal classe 2001. I rossoneri sono pronti a scommettere sul ragazzo anche nel prossimo campionato; fiducia, dunque, ad un giocatore dalle qualità indiscutibili. La sensazione è che De Ketelaere al primo episodio positivo possa iniziare a prendersi sulle spalle il Milan.