De Ketelaere Milan: tre buoni motivi per cui continuare a puntare sul belga

La prima stagione di De Ketelaere al Milan non è andata benissimo; i rossoneri, però, hanno tre motivi per continuare a puntare sul giocatore.

Il Milan ha vissuto una stagione di alti e bassi; in campionato i rossoneri non sono riusciti a competere per lo scudetto abbandonato la corsa scudetto nel mese di gennaio e nell’ultima giornata di campionato hanno dovuto salutare Zlatan Ibrahimovic. Diverso il discorso in Champions League dove i ragazzi di Pioli sono arrivati in semifinale senza riuscire a superare l’ostacolo Inter.

Una stagione condizionata, per forza di cose, dallo scorso mercato estivo; i tifosi rossoneri, molto probabilmente, si aspettavano qualcosa in più dalla società. I nuovi innesti non sono riusciti a dare il giusto impatto; tra le delusioni non possiamo non menzionare De Ketelaere. L’investimento fatto dal Milan per acquistare il talento belga è stato importante e anche per questo ci si aspettava un contributo decisamente maggiore da parte del classe 2001.

L’idea del Milan, molto probabilmente, era quello di far diventare De Ketelaere il trequartista titolare della squadra; le cose non sono andate così con il giocatore che ha portato più di qualche dubbio nell’ambiente rossonero. Il prossimo anno i ragazzi di Pioli vogliono tornare ad essere protagonisti in Italia; missione possibile a patto di muoversi con estrema intelligenza sul mercato. Per quanto riguarda De Ketelaere, il Milan ha tre buoni motivi per continuare a puntare sul belga.

Iniziamo dal primo obiettivo ed è relativo all’ambientamento in Serie A; il massimo campionato italiano, soprattutto per chi arriva dall’estero, non è per nulla semplice. Parliamo di un torneo tattico dove la fase difensiva è molto importante e gli spazi a disposizione sono pochi. De Ketelaere ha deluso le aspettative ma anche Leao e Tonali, alla prima stagione, non fecero poi così bene; bisogna dare tempo al giocatore che, nella prossima stagione, potrà sicuramente imporre il proprio talento.

De Ketelaere, il Milan deve puntarci: è giovane e ha talento

Non possiamo poi non considerare l’età; siamo, infatti, di fronte ad un classe 2001 che in poco tempo si è trovato al Milan, in un palcoscenico come quello di San Siro con ambizioni e pressioni decisamente superiori a quelle a cui era abituato. Una situazione per nulla semplice a cui bisogna aggiungere anche la stagione del Milan; i rossoneri, con i loro alti e bassi, non hanno aiutato il ragazzo ad ambientarsi nel miglior modo possibile.

Concludiamo con l’ultimo dei motivi che devono spingere il Milan a continuare a puntare su De Ketelaere; il giocatore, all’interno di una stagione negativa, ha comunque mostrato di avere le qualità e i crismi del grande giocatore. Contro il Bologna e, nell’ultima contro il Verona, ha mostrato quei colpi che i tifosi rossoneri si aspettano di vedere con maggiore continuità. La prossima stagione deve essere quella della consacrazione di De Ketelaere al Milan.