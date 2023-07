Leao, ancora guai: chiesti 45 milioni di euro

Problemi in vista intorno a Leao, attaccante rossonero sempre più al centro del progetto del Milan. Sono stati chiesti, infatti, 45 milioni

Il Milan si sta preparando alla prossima stagione; i rossoneri dovranno fare a meno di Tonali con il centrocampista pronto a diventare un pilastro del Newcastle. Pioli, se vuole competere per lo scudetto, ha bisogno di una serie di innesti di assoluto livello; la squadra va rinforzata ma bisogna anche evitare di perdere altri elementi chiave. Uno di questo è, senza ombra di dubbio, Leao; il talento portoghese è uno dei punti di forza del Milan come dimostrano il rinnovo di contratto ma soprattutto la scelta di prendere la maglia numero dieci.

Aumentano, dunque, le responsabilità per un giocatore sul quale il Milan punta in maniera decisa; nell’ultima stagione abbiamo visto l’importanza del giocatore sia a livello di gol e assist sia dal punto di vista della leadership. Con Leao in campo, i rossoneri sono decisamente più pericolosi dal punto di vista offensivo e sanno di poter contare su un giocatore in grado di poter cambiare l’esito del match in qualsiasi momento.

La stagione di Leao, però, rischia di iniziare con qualche preoccupazione che non riguarda il Milan, il contratto o la posizione in campo. I problemi arrivano dal suo passaggio dallo Sporting al Lille nell’estate del 2018 con il club portoghese che continua a chiedere quarantacinque milioni di euro per mettere cifra ad una vicenda che potrebbe minare la tranquillità dell’esterno offensivo.

Leao, lo Sporting non molla la presa: chiesti 45 milioni di euro

Nel 2018 Leao è passato dallo Sporting al Lille; un trasferimento che, ancora oggi, non è stato archiviato definitivamente con il club portoghese a volere i 45 milioni della clausola rescissoria che, all’epoca, era presente nel contratto dell’esterno offensivo. Ma andiamo con ordine; Leao passa al Lille dopo aver rescisso il proprio contratto. Il club francese successivamente ha pagato una multa da 19 milioni di euro.

Lo Sporting Lisbona ha sottolineato, in un comunicato, di aver ricevuto quella somma ma ha anche aggiunto di non voler mollare la presa; il club portoghese vuole i quarantacinque milioni della clausola rescissoria di Leao. Una vicenda che, a distanza di anni, continua a tenere banco e vede protagoniste due squadre, Sporting Lisbona e Lille e un calciatore, Leao che adesso è uno dei più forti nel suo ruolo e che si sta preparando al affrontare la nuova stagione, la prima con la maglia numero dieci sulle spalle.