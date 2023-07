La prima mossa di Giuntoli spacca la Juve: rescissione immediata

Cristiano Giuntoli non è ancora ufficialmente della Juve, ma ha già tanto lavoro da fare: dopo gli addii di Di Maria e Cuadrado ne prepara un altro

Dopo una lunghissima telenovela, Cristiano Giuntoli è pronto a diventare il nuovo direttore dell’area tecnica della Juventus. L’ormai ex ds del Napoli ieri ha salutato ufficialmente gli azzurri dopo 8 anni, è arrivato il tanto agognato comunicato del club campione d’Italia. Lo stallo sembrava insuperabile, poi come vi abbiamo raccontato la situazione si è sbloccata in extremis con l’ok di De Laurentiis.

Manca ora l’annuncio da parte della Juventus dell’ingaggio di Giuntoli, reduce ovviamente da una stagione clamorosa che ha condotto allo scudetto. Ma in generale da un percorso fantastico che ha portato talenti e campioni, gli ultimi ovviamente Kim e Kvaratskhelia ma anche i vari Elmas e Osimhen. Ora farà parte della rivoluzione e rinascita dei bianconeri, che intanto hanno già cominciato l’opera di rinnovamento con il team mercato composto dal ds Giovanni Manna e gli altri collaboratori, da Tognozzi a Chiellini e lo stesso Cherubini. Arrivati Milik e Weah, rinnovato Rabiot e salutati Di Maria e Cuadrado, Giuntoli ha ancora comunque tantissimo lavoro da fare. Sia in entrata che in uscita, visto che la società non incatenerà alla Continassa nessuno, Vlahovic e Chiesa compresi.

Juve, scelta fatta: Giuntoli rescinde il contratto di Bonucci

Ai nostri followers su Twitter abbiamo chiesto quale dovrebbe essere la prima mossa di Cristiano Giuntoli da capo dell’area tecnica della Juventus. E a vincere in maniera abbastanza netta è stato un addio.

Più precisamente quello di Leonardo Bonucci, capitano bianconero che per tanti tifosi è ormai arrivato alla fine del suo ciclo con la Vecchia Signora. La preferenza è andata alla rescissione del centrale con il 41,3% dei voti totali. A seguire invece il rinnovo di Federico Chiesa con il 31,2%: l’esterno italiano ha tanti estimatori in Premier e non solo, ma ancora nessuna offerta. La stagione appena passata è stata in qualche modo di rodaggio, essendo di ritorno dall’infortunio al crociato, anche se in qualche occasione ci si aspettava di più. Ma va considerato che molto spesso Allegri lo ha tenuto in panchina preferendo altri. Ma i tifosi continuano a credere ciecamente in lui, anche se nel frattempo la Juve ha deciso che per 60 milioni può partire. Decisamente più staccate le altre due possibili operazioni: la cessione di Dusan Vlahovic – altro big cedibile per finanziare il mercato in entrata – è al 15,9%. Infine l’acquisto di Rasmus Hojlund dall’Atalanta, che del serbo potrebbe essere l’erede, a 11,6%.