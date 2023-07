DIRETTA Affare Brozovic, Inter e Al-Nassr più vicini: il croato a Parigi

Nella serata di ieri il croato aveva finalmente detto sì ai sauditi dopo il rialzo dell’offerta fino a quota 30 milioni a stagione bonus inclusi

Colpo di scena nell’affare Brozovic-Al Nassr. Dopo l’accordo raggiunto ieri sera tra il croato e i sauditi, accordo da 90 milioni per tre anni escluso ricchissimo bonus alla firma, l’Inter ha deciso di stoppare l’operazione. Motivo? Lo stesso Al-Nassr ha chiesto di modificare al ribasso i termini dell’intesa coi nerazzurri, raggiunta domenica scorsa sulla base di 23,5 milioni.

SABATO 19.22 – Come riporta il saudita ‘Arriyadiyah.com, Brozovic è in un albergo di Parigi per completare le pratiche di trasferimento all’Al-Nassr, sempre più vicina a un accordo con l’Inter.

#عاجل | صورة خاصة بـ “الرياضية” ألتقطت قبل قليل للاعب الكرواتي مارسيلو #بروزوفيتش أثناء دخوله فندق شانجريلا باريس للقاء مسؤولي نادي #النصر من أجل استكمال إجراءات انتقاله رسميا والمتوقع إتمامها الليلة بعقد يمتد 3 أعوام. (من: @bandar_52) pic.twitter.com/z2oyxZC5wd — الرياضية – عاجل (@ariyadhiah_br) July 1, 2023

23.14 – L’AD dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato a ‘Sky’ di Brozovic: “C’è stata questa alterazione degli equilibri, è stata cambiata la proposta e noi ci siamo irrigiditi e abbiamo chiusa la porta. La situazione forse si può riaprire. La volontà del giocatore è prioritaria rispetto a tutti. È da capire se le proposte fatte dalla società araba sono soddidacenti per lui. Mercato in entrata condizionato? È chiaro che siamo nel rispetto di valutazioni un po’ più ampie, della sostenibilità”

22.55 Offerta da 18 milioni di euro dell’Al Nassr per Brozovic: l’Inter ha detto no. Proseguono i contatti per provare a raggiungere l’intesa.

21.45 Riaperta la trattativa tra l’Inter e l’Al-Nassr per Brozovic: gli arabi hanno aumentato l’offerta per i nerazzurri

20.33 – Marotta al Grand Hotel di Rimini ha parlato dell’affare tra Brozovic e l’Al Nassr: “E’ arrivata questa richiesta: chi decide, come sempre nel calciomercato, è il calciatore”.

19:55 Al Grand Hotel di Rimini è arrivato anche Beppe Riso, agente tra gli altri anche di Frattesi. La mancata cessione di Brozovic, al momento, frena il possibile approdo in nerazzurro del gioiello del Sassuolo.

17.50 – Fabrizio Biasin si è espresso così sulla vicenda Brozovic: “La Federcalcio saudita ha bloccato l’affare. Cifre troppo alte. Nel frattempo si è irrigidito il clima tra giocatore e Inter”.

13.15 – In tutto questo, Brozovic dov’è? Al mare, a prendere il sole con la propria famiglia (come da foto Instagram pubblicata sul suo profilo), in attesa di novità o – chissà – di nuovi colpi di scena della telenovela di cui è assoluto protagonista. Oggi, dopo l’accordo raggiunto nella serata di ieri con l’Al-Nassr, avrebbe dovuto svolgere le visite mediche. Poi i sauditi hanno cambiato le condizioni dell’offerta all’Inter, la quale – stizzita – ha bloccato la trattativa.

12:00 – Stando a ‘Sky Sport’ Brozovic ha chiesto anche una buonuscita all’Inter.

11:48 – La nuova offerta dell’Al-Nassr è di 15 milioni di euro, giudicata bassa dai nerazzurri che domenica scorsa aveva detto sì alla proposta da 23,5 milioni.