Allegri ‘rifiuta’ Chiesa, esplode un nuovo caso: “Vuole scappare”

Sono ore importanti in casa Juventus, con i bianconeri impegnati a puntellare la rosa. Il rebus Chiesa, però, potrebbe tenere banco. L’annuncio in radio

Una volta ufficializzata la risoluzione consensuale tra il Napoli e Cristiano Giuntoli, l’ormai ex DS azzurro è pronto a legarsi alla Juve e a prendere definitivamente in mano le redini delle operazioni.

Oltre a rinforzare l’organico con innesti di qualità (Milinkovic Savic, Zaniolo e Parisi sono in questo senso i nomi più concreti) i bianconeri dovranno anche sciogliere dei nodi importanti. A cominciare dalle situazioni riguardanti Vlahovic e Chiesa, il cui futuro è un rebus ancora tutto da sciogliere. A differenza di Max Allegri, ben saldo sulla panchina della Juve e blindatosi nonostante le diverse proposte ricevute dall’Arabia, i due ex gioielli della Fiorentina osservano con attenzione l’evolvere della situazione. Occhio soprattutto agli scenari legati a Chiesa, sondato con interesse da diversi club in Premier League e non solo. Valutato almeno 60/70 milioni dalla Juve, il figlio d’arte è legato ai bianconeri da un contratto in scadenza nel 2025 che non è stato ancora rinnovato.

Calciomercato Juventus, Chiesa-Allegri: “Non lo vuole”

Reduce da una stagione nella quale ha faticato e non poco a trovare continuità di rendimento, Chiesa non rappresenta più una pietra miliare dello scacchiere di Allegri, con il tecnico livornese che potrebbe avallarne l’addio in caso di offerta importante. Della discrasia Chiesa-Allegri e dei possibili risvolti sul mercato ha parlato Fabio Vergnano nel corso del suo ultimo intervento ai microfoni di ‘Radio Bianconera’. Ecco quanto riferito:

“La Juve è per ora una squadra da quinto-sesto posto massimo, non arriva in Champions questa Juve e con questo allenatore in panchina. Allegri o in questo mese cambia tutto, altrimenti se è quello dell’anno scorso vedremo la stessa minestra. Chiesa? Se torna quello di una volta e viene utilizzato secondo le sue caratteristiche, io lo tengo tutta la vita e non lo cambio con Zaniolo. Ma Allegri non vuole Chiesa perché nella sua concezione di calcio non c’entra nulla: io credo che Chiesa voglia scappare“.