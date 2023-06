Sessanta milioni subito per Chiesa: irrompe un altro top club

Sirene sempre più insistenti su Federico Chiesa, irrompe un altro top club. Le cifre e tutti gli ultimi aggiornamenti

È arrivata la prima ufficialità anche in casa Juventus in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore club bianconero ha blindato Adrien Rabiot fino al 2024, allungando di un anno la scadenza fissata a fine giugno.

Allegri avrà ancora a disposizione il titolarissimo del suo centrocampo, che dopo il rinnovo ha rilasciato parole d’amore al club: “Ciao a tutti, sono orgoglioso di comunicarvi che sarò un giocatore della Juventus anche nella prossima stagione. La mia scelta arriva dal cuore, sono legato tantissimo a questi colori e questa maglia. La Juventus per me è casa, qui sono cresciuto sia sul campo sia come uomo. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione e il mio obiettivo è sempre quello di dare il 100% per la Juve e i tifosi. Vorrei davvero condividere tanti sorrisi e successi con voi. Indossare questa maglia è una responsabilità e un privilegio e sono pronto a continuare questa bellissima avventura. Fino alla fine, forza Juventus”.

Chiusa la telenovela Rabiot, Manna e la dirigenza bianconera devono ora fare i conti anche con la situazione legata al futuro di Federico Chiesa. Le sirene estere si fanno sempre più insistenti e nelle ultime ore un altro top club si sarebbe aggiunto nella corsa all’attaccante della Juve.

Calciomercato Juventus, anche il PSG in agguato per Chiesa

Secondo quanto riferito dal giornalista ‘Ekrem Konur’, anche il Paris Saint-Germain sarebbe sulle tracce di Chiesa. Il club parigino si aggiunge alla già minacciosa lista di pretendenti composta da Bayern Monaco, PSG, Liverpool e Newcastle.

La Juventus, dal canto suo, non ritiene più il calciatore incedibile ma non fa sconti. Per portare via Chiesa da Torino serviranno infatti almeno 60 milioni di euro. Il club bianconero ascolta offerte ma è deciso a privarsi del giocatore solo di fronte a proposte irrinunciabili. Anche il PSG è dunque avvisato.