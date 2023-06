Pogba, offerta choc dall’Arabia: la posizione della Juve e del calciatore

La Juventus decide il futuro di Paul Pogba: nelle scorse ore l’incontro in cui è stato definito il futuro del centrocampista francese

Dopo una stagione tormentata dai problemi di natura fisica, è stato deciso il futuro di Paul Pogba alla Juventus. Nelle scorse ore l’agente con l’entourage del giocatore.

Legato alla Juventus da altri tre anni di contratto, Paul Pogba era finito nel mirino di diversi club arabi. Una nuova possibilità per il centrocampista francese, messosi alle spalle una stagione a dir poco complicata: appena dieci apparizioni tra campionato e coppe, per un totale di 161′ trascorsi in campo dopo il suo ritorno alla Juventus.

Nelle scorse ore sono arrivate offerte importanti dall’Arabia Saudita per il giocatore ex Manchester United. Offerte che però l’entourage del giocatore non ha preso in considerazione, almeno per il momento. Paul Pogba, infatti, dovrebbe restare in forza alla Juventus come deciso durante un incontro avvenuto nelle scorse ore i dirigenti bianconeri e l’agente del giocatore, Rafaela Pimenta, anche se il club sarebbe disposto a cederlo.

Calciomercato Juventus: offerta choc per Pogba

La volontà del giocatore è di rientrare in anticipo rispetto alla data del ritiro: l’idea, infatti, è di recuperare il tempo perso nella scorsa stagione a causa dei molteplici problemi di natura fisica che lo hanno ostacolato.

Per il momento, dunque, la Juventus e l’entourage di Paul Pogba non prenderanno in considerazione le offerte provenienti dall’Arabia Saudita. I club sauditi, però, sono intenzionati a tornare all’assalto per il centrocampista francese il cui attuale valore di mercato si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Pogba e non solo: potrebbe finire in Arabia Saudita anche Marco Verratti, altro giocatore finito nel mirino dei grandi club sauditi per continuare ad alzare il livello del campionato portando in Arabia Saudita altri grandi calciatori europei.