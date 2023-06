Blitz a Parigi per Verratti: il club fa sul serio

C’è anche Marco Verratti nel mirino dell’Al-Hilal: il club saudita vuole fare un tentativo per il centrocampista del Paris Saint-Germain

Legato al Paris Saint-Germain da altri tre anni di contratto, Marco Verratti è finito nel mirino dell’Al-Hilal, ambizioso club saudita che nelle scorse ore ha annunciato l’ingaggio di Kalidou Koulibaly.

Un blitz a Parigi da parte degli emissari dell’Al-Hilal: il club saudita vuole convincere Marco Verratti a lasciare il Paris Saint-Germain per trasferirsi in Arabia Saudita. Non è la prima volta che emissari del club fanno visita ai dirigenti della società transalpina e di altre compagini europee. Poche settimane fa avevano parlato di Lukaku e ora hanno fatto un tentativo per Marco Verratti.

Calciomercato Paris Saint-Germain: l’Al-Hilal fa sul serio per Verratti

A Parigi si sono recati i massimi rappresentati dell’Al-Hilal, un chiaro segnale del forte interesse da parte del club saudita nei confronti di Marco Verratti. Quest’ultimo sarebbe intenzionato a restare a Parigi: in una cena a Cannes, avrebbe confidato ad i suoi compagni di squadra ed in particolar modo a Kylian Mbappé quanto sarebbe difficile partire e lasciare Parigi dopo ben undici anni.

La sua valutazione di mercato si aggira intorno ai 40 milioni di euro, cifra alla portata delle casse societarie dell’Al-Hilal che potrebbe offrire a Marco Verratti un contratto con ingaggio faraonico: tutto, chiaramente, dipenderà dalla volontà del calciatore che potrebbe voler ancora misurarsi con la realtà del calcio europeo.