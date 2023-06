Marotta su Lukaku è chiaro: “Le strategie cambiano”

Da Lukaku a Frattesi e Brozovic: gli aggiornamenti sul mercato dell’Inter forniti da Giuseppe Marotta

Giuseppe Marotta parla a 360° del calciomercato dell’Inter: dall’affare Brozovic a quello Frattesi, passando per Onana e Lukaku.

L’amministratore delegato nerazzurro, intervenuto a ‘Sky’, ha affermato: “C’è stata questa alterazione degli equilibri, è stata cambiata la proposta e noi ci siamo irrigiditi e abbiamo chiusa la porta. La situazione forse si può riaprire. La volontà del giocatore è prioritaria rispetto a tutti. È da capire se le proposte fatte dalla società araba sono soddidacenti per lui. Mercato in entrata condizionato? È chiaro che siamo nel rispetto di valutazioni un po’ più ampie, della sostenibilità. Dobbiamo cercare di rispettare questo. Non è che Frattesi è legato alla cessione di Brozovic, perché giustamente il Sassuolo negozia con chi vuole e alle condizioni che vuole”.

ONANA E LUKAKU – “Abbiamo grande stima in Ausilio e Baccin che stanno facendo un lavoro egregio, stiamo affrontando un gioco di squadra. Un dirigente deve essere ambizioso, senza paura di brutte figure. Gli obiettivi sono importanti, faremo tutto con grande calma nei prossimi giorni nel nome della sostenibilità”.

Calciomercato Inter, Marotta: “Ancora nessuna offerta ufficiale per Onana”

ANCORA LUKAKU – “Da valutare da parte del Chelsea di oggi se Lukaku è progettuale al loro modello di riferimento. Nel momento in cui non lo fosse, le strategie del Chelsea cambiano. È evidente che non possono immaginare di ricevere cifre importanti, non a caso l’eventuale cessione in Arabia era attorno ai 50 milioni di euro, molto lontani dai 115 milioni che noi abbiamo ottenuto dal Chelsea”.

AZPILICUETA – “Azpilicueta è un giocatore che ci piace, non solo per le qualità tecniche e agonistiche. Ha una cultura della vittoria che è un elemento fondamentale. È soagnolo e pare sia allettato da qualche prpposta spagnola e correttamente sta valutando. Ancora non è arrivata l’offerta ufficiale per Onana“.