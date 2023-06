Juve: le parole di Giuffredi, la verità su Parisi e gli altri nomi per le fasce

La Juventus lavora sulle corsie laterali, per tornare ad avere un pacchetto di esterni di livello. Siano questi terzini tradizionali di una difesa a quattro o i cosiddetti quinti, con alle spalle una linea difensiva a tre.

Ieri il procuratore di Fabiano Parisi, Mario Giuffredi, è intervenuto in diretta ai microfoni di TVPlay, spiegando la situazione del suo assistito.

“Dire che tra Parisi e la Juventus è cosa fatta sono cose mediatiche buttate li. Che piaccia un giocatore è un conto, fare una trattativa è un altro. Parisi piace ai bianconeri ma niente di più ad ora”.

Parole di circostanza, di facciata. La verità è che la Juventus è in vantaggio con l’Empoli e ha il gradimento del giocatore, reduce per la cronaca dal deludente Europeo U21. La valutazione è sempre di 15 milioni, l’inserimento di una contropartita può essere la chiave (vedi Filippo Ranocchia) per sbloccare la trattativa. È pur vero che piace alla Lazio, ma i biancocelesti in cima alle priorità hanno messo da tempo Luca Pellegrini. Puntano a riscattare il giocatore dalla Juve, attraverso un nuovo prestito fissato però a una cifra inferiore rispetto ai 15 milioni pattuiti. Uno sconto, si può dire, che i capitolini hanno intenzione di chiedere alla società bianconera.

Sulla corsia mancina la Juventus conta già un nuovo arrivo, Andrea Cambiaso. Il classe 2000 è reduce da una buona stagione con il Bologna di Thiago Motta (34 presenze e tre assist) ed è pronto a giocarsi le sue carte per restare in maglia Juve.

Parisi in pole, ecco le alternative

Va detto che la Juventus non si sta muovendo solamente per il terzino sinistro italiano dell’Empoli, ma vaglia anche soluzioni alternative nel ruolo.

Le alternative principali a Fabiano Parisi sono due. La prima è figlia della duttilità e si chiama Timothy Castagne. La seconda porta il nome di Carlos Augusto, del Monza.

Per quanto concerne il belga del Leicester, c’è l’accordo col giocatore. Il classe ’95, prima di volare oltremanica ha fatto parte per tre stagioni dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Grazie anche all’allenatore di Grugliasco ha acquisito la capacità di gravitare su entrambe le corsie. La Juve lo ha messo in stand-by per la fascia destra, ma è una pedina spendibile anche sull’out mancino.

Se saltasse però l’arrivo di Parisi, l’altro nome è quello di Carlos Augusto, brasiliano del Monza. Il classe ’99 è stato seguito dal vivo più volte sia dalla Juventus, sia dall’Inter. Da parte dei bianconeri non ci sono però stati passi concreti. L’Inter ha invece indicato il brasiliano quale prima alternativa in caso di partenza di Robin Gosens. L’ex Corinthians ha dato la sua preferenza alla soluzione bianconera, ma ovviamente non direbbe di no alla possibilità di vestirsi di nerazzurro. La scadenza del contratto è il 30 giugno 2024 e sul fronte rinnovo non si muove nulla. La valutazione della società brianzola balla tra i 15 e i 20 milioni.

Non va dimenticato un eventuale “piano C” per i bianconeri. A gennaio la Juventus aveva sondato concretamente la pista che porta a Joakim Maehle, classe ’97 terzino sinistro dell’Atalanta. Non se ne fece nulla, ma è un nome che piace ancora alla Continassa. La ‘Dea’ è vicina a Sead Kolasinac, esperto e duttile terzino sinistro e difensore centrale bosniaco. In caso di arrivo a Bergamo del giocatore in forza all’Olympique Marsiglia, si può riaprire la strada in uscita per Maehle, attraverso un prestito con diritto di riscatto.