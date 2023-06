Parisi alla Juventus, l’agente: “Trattative con altri club”

Non solo la Juventus sulle tracce di Fabiano Parisi: ne ha parlato l’agente del giocatore, Mario Giuffredi, intervenuto ai microfoni di TvPlay

Ospite in diretta di TvPlay, l’agente Mario Giuffredi ha parlato della situazione di alcuni suoi assistiti, in particolar modo di Fabiano Parisi, reduce dall’Europeo Under 21 che lo ha visto anche andare in gol contro la Svizzera.

Nel corso del suo intervento a TvPlay, l’agente Mario Giuffredi ha fatto il punto sulla situazione di alcuni suoi assistiti. Su tutti, l’esterno dell’Empoli Fabiano Parisi, nel mirino di molti top club italiani tra cui la Juventus. Ma a suo avviso “dire che tra Parisi e la Juventus è cosa fatta sono cose mediatiche buttate lì”. Giuffredi conferma che “Parisi piace alla Juventus, ma questo momento non c’è niente di più. Le trattative per Parisi in questo momento sono con altri club e non con la Juventus. Se è la Lazio di Sarri? Si dice il peccato ma non il peccatore (ride ndr)”.

Giuffredi, però, non ha dubbi sulla crescita del suo assistito: “Nei prossimi dieci anni sarà uno dei terzini che lotterà per un posto in Nazionale. Parliamo di un giocatore di alto livello e con gli attributi”.

A proposito di Lazio, in queste ore si ragione sul rinnovo di Zaccagni: “Con Lotito c’è un buon rapporto, non conosco i tempi, bisognerà trovare il momento giusto. La volontà di Lotito è di tenere Zaccagni e Zaccagni vuole restare alla Lazio. Nazionale? Non abbiamo mai chiesto spiegazioni. Posso non condividere le decisioni ma posso solo rispettare le scelte di Mancini. Nella testa avrà le sue motivazioni. Problemi tra i due? Lasciate perdere queste sciocchezze. Mancini è una persona super perbene, non si ferma a queste cose”.

Tra i giocatori assistiti da Giuffredi c’è anche il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri: “È stata una piacevole sorpresa. La Fiorentina ci ha creduto, o l’avrebbero mandato via. Ora stiamo parlando del rinnovo del ragazzo, è la gratificazione che un club serio dà ad un proprio dipendente”. Definita, invece, la situazione di Sepe alla Salernitana: “Penso che resterà a Salerno, ha il diritto di giocarsi le sue carte”.

E proprio col presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, nelle scorse ore è scoppiata una polemica: “Fa il moralista quando parla, è indignato perché ho chiesto di rivedere il contratto di Kastanos che ha fatto un grande campionato. Siamo in una repubblica democratica dove c’è ancora libertà di pensiero. Iervolino pensa che chi non è d’accordo con i suoi pensieri non debba parlare. Chi parla fa un esposto e lo denuncia, ma Iervolino dimentica che sono l’agente di due calciatori. Lavoro per i miei calciatori e faccio i loro interessi. Se mi sono preoccupato dall’esposto? Mi fa ridere. Ho avuto problemi ben più gravi. Voglio che questa storia vada avanti”.