Inter, scambio folle per Barella: c’è un altro Nazionale di mezzo

Dalla Spagna: il Psg prova uno scambio pazzesco con l’Inter. Ecco tutti i dettagli stando alle ultime indiscrezioni

Dopo Skriniar, che oggi l’Inter ha salutato sui suoi social, il Paris Saint-Germain vorrebbe mettere le mani su un altro big della squadra di Inzaghi: Nicolò Barella.

Barella a Parigi, alla corte di Luis Enrique. A zero pure lui, come l’ormai ex compagno Skriniar. Già perché il PSG starebbe ragionando su una proposta di scambio a dir poco clamorosa.

I parigini sono nel pieno di una rivoluzione, l’ennesima potremmo dire anche se stavolta sembra quella giusta. I tempi, insomma, sono maturi per un ripulisti e la costruzione di una squadra più ‘umana’, più logica. Barella, a quanto pare, è un obiettivo concreto di Campos e soci. Il centrocampo, del resto, è forse il reparto che subirà i maggiori cambiamenti.

Dalla Spagna: il Psg prova Verratti-Barella con l’Inter

Tanti centrocampisti, non a caso, sono sulla lista di sbarco. Il più illustre è senza dubbio lui, Marco Verratti. Nonostante l’eccellente rapporto con Al-Khelaifi, il club transalpino è pronto a fare a meno del pescarese, a cui sono già arrivate ricchissime proposte dall’Arabia.

Per ‘Don Balon’, però, il suo futuro potrebbe essere in Italia, in quella Serie A dove non ha mai giocato. Lasciò Pescara e il paese subito dopo la promozione in massima serie dell’allora formazione di Zeman.

In Italia, ma dove? Proprio all’Inter, perché per la fonte ispanica il PSG ha intenzione di offrire uno scambio a Zhang: Verratti per Barella. Ovviamente si tratta di una operazione di fantamercato, per l’Inter il sardo è incedibile a meno di un’offerta cash davvero irrifiutabile. Inoltre il classe ’92 dei parigini guadagna più di 12 milioni l’anno, troppo per la società di viale della Liberazione.