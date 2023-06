Luis Enrique, il giorno della firma: confermate le anticipazioni di CM.IT

Luis Enrique vicino alla firma con la prossima squadra: confermate le anticipazioni della redazione di Calciomercato.it

Luis Enrique pronto a ricominciare da una nuova panchina. Per l’allenatore spagnolo sono ore cruciali e la sua nuova avventura è in via di definizione. Trovano conferma in particolare le anticipazioni che la redazione di Calciomercato.it vi aveva dato in queste settimane.

Calciomercato.it aveva intercettato Luis Enrique a Ibiza e il tecnico spagnolo aveva confermato l’interessamento del Napoli, pista che era rapidamente sfumata. A seguire, il Psg, mollato Nagelsmann, aveva puntato con decisione proprio su Luis Enrique. L’allenatore spagnolo, dopo l’addio alla sua nazionale a fine 2022, riparte da un club ambizioso e già oggi potrebbe firmare il contratto con i parigini.