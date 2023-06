Luis Enrique si avvicina al Psg: confermate le anticipazioni di CM.IT

L’allenatore spagnolo si prepara a tornare sulla panchina di un club dopo gli anni trascorsi in Nazionale

Protagonista delle ultime settimane, Luis Enrique è pronto a risolvere l’intrigo che riguarda il suo futuro. Lo spagnolo, tra i nomi più gettonati sul mercato degli allenatori, sta infatti per accettare un nuovo stimolante progetto sportivo. Come anticipato nelle scorse ore dalla redazione di Calciomercato.it, l’ex ct della Nazionale Spagnola è vicinissimo al Paris Saint Germain.

Luis Enrique, beccato dalle nostre telecamere lo scorso venerdì in vacanza sulle splendide spiagge di Ibiza, aveva ammesso ai nostri microfoni di essere stato contattato anche dal Napoli nel giro di chiamate effettuate dal presidente Aurelio De Laurentiis durante il ‘casting’ per il nuovo allenatore dopo aver saputo dell’addio di Luciano Spalletti dalla panchina azzurra.

Come confermato quest’oggi da ‘L’Equipe’, dopo aver interrotto le trattative con Julian Nagelsmann, il Psg ha deciso di puntare tutto proprio sullo spagnolo ex Barcellona. Trattativa che non può dirsi ancora del tutto conclusa, ma che ha senz’altro subito un’accelerata importante dopo i contatti approfonditi nelle scorse ore.

Va ricordato che Luis Enrique, dopo l’esperienza ritenuta fallimentare in occasione del Mondiale in Qatar per l’eliminazione subita agli ottavi di finale contro il Marocco, aveva deciso di lasciare la Nazionale una volta per tutte, favorendo la promozione di Luis de la Fuente come nuovo commissario tecnico dall’Under 21 alla Nazionale maggiore.