Anatoliy Trubin, chi è il portiere con la “bottiglietta segreta” che piace all’Inter

Il classe 2001 è uno di quei nomi che interessa all’Inter in caso di partenza di Onana. I nerazzurri hanno già avuto modo di vederlo all’opera, tre anni fa, proprio contro di loro

Il Manchester United è su André Onana e l’Inter sente profumo di maxi-plusvalenza. Il portiere camerunense è infatti arrivato a Milano lo scorso anno dall’Ajax a parametro zero e oggi Zhang non lo valuta meno di 60 milioni.

L’Inter sta cercando di individuare il profilo ideale per sostituire Onana in caso di partenza. Uno dei tanti nomi sulla lista di Beppe Marotta e Piero Ausilio è quello di Anatoliy Trubin, con cui l’Inter ha avviato i contatti tempo fa. Il giovanissimo portiere classe 2001 è attualmente numero 1 dello Shakhtar Donetsk e della Nazionale Ucraina. Il suo contratto scade nel 2024 e per ora non c’è nessuna traccia di rinnovo.

Per l’Inter non è un nome nuovo, dato che con Antonio Conte in panchina nel 2020 ha visto questo giovane ragazzo fare miracoli e parare di tutto proprio contro i nerazzurri, in Champions League, eliminandoli di fatto dalla fase a gironi della competizione. Alto 1.99m e abile anche con i piedi, il suo cartellino ha un valore tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Inoltre, cosa non poco importante, è anche bravo a parare i rigori. Anche se per questo il portiere ha un piccolo segreto. Non tanto segreto, in realtà, dato che è stato lo stesso Shakhtar a svelarlo sui social. A febbraio di quest’anno la squadra ucraina ha eliminato in Europa League il Rennes ai rigori. Ed è stato tutto merito della bottiglietta d’acqua di Trubin! L’estremo difensore, infatti, aveva attaccato alla bottiglietta un foglio con i nomi dei rigoristi della squadra avversaria e il loro “lato preferito”.

Маленький секрет 😉 У футболі не буває дрібниць. Пляшка Анатолія Трубіна, що допомогла в переможній серії пенальті.#Shakhtar #UEL pic.twitter.com/Yc25tHIzvu — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 24, 2023

Non solo Trubin, altri nomi sul taccuino

L’ucraino non è l’unico nome che interessa all’Inter in caso di partenza di Onana. Piace molto Giorgi Mamardashvili del Valencia, ma la squadra spagnola non ha intenzione di separarsene per meno di 25 milioni di euro.

Nelle ultime ore, poi, è riemerso il nome di Raya, ventisettenne spagnolo anche lui in scadenza nel 2024. Il giocatore non rappresenta esattamente una trattativa low cost. Il Brentford parte da una richiesta di 40 milioni. Sommer, Lloris, Keylor Navas sono tutti nomi di “esperienza”, ma l’Inter vorrebbe puntare su un profilo più giovane. E allora ecco un altro nome caldo delle ultime ore, Alexander Nubel. Nel frattempo, si attende una proposta ufficiale dello United per Onana.