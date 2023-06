Inter, in arrivo 50 milioni: ecco quando si chiude

L’Inter, sul mercato, potrebbe chiudere una cessione da cinquanta milioni di euro. Cifra che permetterebbe ai nerazzurri di fare mercato

L’Inter, in questa sessione di mercato, deve rinforzare la rosa di Inzaghi per avere una squadra che possa competere, nel migliore dei modi, per le tre competizioni. L’obiettivo dei nerazzurri, oltre a confermarsi nelle coppe, è quello di lottare per lo scudetto; nell’ultima stagione, infatti, i ragazzi di Inzaghi sono arrivati troppo lontani dal Napoli capolista e una squadra con le qualità dell’Inter non può permettersi un meno diciotto dalla vetta della classifica.

I nerazzurri, per rinforzarsi, devono prima vendere; l’affare Brozovic con il giocatore che vuole il Barcellona ma l’Al-Nassr continua il forte pressing sul centrocampista croato, non è ancora chiuso. Ecco allora che l’Inter potrebbe decidere di vendere Onana; il portiere ha disputato una stagione assolutamente positiva chiudendo con otto partite di Champions senza subire gol. Giocatore fondamentale per il sistema di gioco di Inzaghi; Onana, infatti, è il primo costruttore di gioco e la sua qualità nei piedi permette alla squadra di far iniziare l’azione con estrema qualità.

L’estremo difensore, però, potrebbe lasciare l’Inter; sul giocatore, infatti, è forte il pressing del Manchester United. I Red Devils vogliono rinforzarsi in porta dove de Gea, anche nell’ultima stagione, ha alternato ottime prestazioni a partite in cui ha commesso errori gravi. La soluzione, per il club inglese, potrebbe essere Onana per una cifra economica (come riporta la Gazzetta dello Sport) pari a cinquanta milioni di euro.

Onana-United: l’affare si può chiudere venerdì

Cinquanta milioni sono una cifra importante specialmente se, in questo caso specifico, porterebbero una plusvalenza totale nelle casse dell’Inter considerando l’acquisto di Onana a parametro zero. L’affare, dunque, sarebbe decisamente favorevole al club nerazzurro che incasserebbe una cifra consistente per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi.

Sempre stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, l’operazione di mercato si può chiudere venerdì con Onana che si trasferirebbe al Manchester United. La chiusura, eventuale, dell’affare permetterebbe al club nerazzurro di affondare il colpo su Lukaku e accontentare le richieste economiche del Chelsea. L’attaccante belga ha il desiderio di restare in nerazzurro dove, negli ultimi mesi della scorsa stagione esclusa la finale Champions, è tornato ad essere quel giocatore conosciuto nella sua prima esperienza in nerazzurro.

Il mercato dell’Inter, dunque, potrebbe subire una svolta importante entro la fine di questa settimana; con il possibile addio di Onana, i nerazzurri avrebbero la chance di rinforzare la propria rosa e il primo colpo potrebbe essere Lukaku, attaccante che vuole restare in nerazzurro e riscattare una stagione con troppi alti e bassi.