Contro la Norvegia e contro il biscotto: Italia thriller agli Europei

Serata chiave agli Europei Under 21, l’Italia di Nicolato spera nella qualificazione ai quarti ma c’è l’allarme biscotto

L’amara sconfitta dell’esordio agli Europei contro la Francia, in un 2-1 per i transalpini segnato dai clamorosi errori dell’arbitro olandese Lindhout e dalle polemiche sull’assenza del Var, è stata prontamente riscattata dall’Italia Under 21 di Nicolato con la vittoria per 3-2 contro la Svizzera. Anche se nella ripresa gli elvetici hanno sfiorato la clamorosa rimonta. Stasera, si decide tutto.

Terza e ultima gara del girone contro la Norvegia. Italia ancora in corsa per la qualificazione ai quarti di finale, dove, da secondi in classifica troverebbero la Spagna lungo la strada per le semifinali e dunque verso la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma il gruppo è ancora apertissimo. Una eventuale vittoria questa sera contro i nordici potrebbe anche non bastare a garantirsi il passaggio del turno, con uno scenario che potrebbe renderla inutile.

Italia Under 21, per i quarti dell’Europeo non basta vincere: allarme biscotto in Svizzera-Francia

Abbiamo già parlato qualche giorno fa del rischio biscotto nel match tra Svizzera e Francia. Una particolare combinazione di risultati potrebbe infatti mandare avanti elvetici e francesi in caso di un arrivo a tre a quota 6 punti in vetta al girone.

Nel caso di arrivi a tre squadre, vale infatti la classifica avulsa degli scontri diretti tra le formazioni coinvolte. Con una eventuale vittoria della Svizzera sulla Francia, in tal caso, ognuna avrebbe una vittoria e una sconfitta a referto e dunque entrerebbe in gioco la differenza reti degli scontri diretti. Con una vittoria della Svizzera dal 3-2 a salire, (4-3, 5-4, eccetera) rossocrociati e ‘Bleus’ sarebbero avvantaggiati nei nostri confronti. Il 3-2 per la Svizzera preserverebbe il primo posto per la Francia, dal 4-3 in su il primo posto sarebbe appannaggio degli elvetici. Con la Spagna che ieri ha vinto il suo girone, tuttavia, probabilmente ai transalpini non conviene arrivare secondi e dover affrontare le ‘Furie Rosse’ ai quarti… Quantomeno sulla carta è meglio arrivare primi e affrontare l’Ucraina. L’Italia può soltanto fare il proprio dovere con la Norvegia e attendere esiti positivi dall’altro match.