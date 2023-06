Biscotto Svizzera-Francia: così l’Italia è fuori dagli Europei

Incubo ‘biscotto’ tra Svizzera e Francia per l’Italia Under 21 di Nicolato. Ecco i risultati che condannerebbero gli Azzurrini

Dopo la vittoria con la Svizzera, l’Under 21 di Nicolato si gioca tutto mercoledì sera contro la già eliminata Norvegia. Per la qualificazione ai quarti, gli azzurrini dovranno però tenere d’occhio anche la sfida tra gli elvetici e la Francia.

Al momento la classifica del Girone D è la seguente: Francia 6 punti, Italia e Svizzera 3 e Norvegia 0. Lo scenario di un arrivo con tre squadre a 6 punti, in caso di vittorie degli Azzurrini e della Svizzera, è quello che spaventa maggiormente, perché a decretare le qualificazioni sarà la classifica avulsa e la differenza reti delle squadre. L’incubo ‘biscotto’ incombe dal risultato di 3-2 per la Svizzera in su.

Europeo U21, ecco il ‘biscotto’ che condannerebbe l’Italia

In caso di 3-2, 4-3, 5-4 e così via per la Svizzera, le due squadre qualificate grazie alla classifica avulsa sarebbero Francia e Svizzera. Con il 3-2 i Blues sarebbero primi nel girone, dal 4-3 in su il primo posto sarebbe invece della Nazionale elvetica.

Un vero e proprio ‘biscotto’ che taglierebbe fuori l’Italia U21 con qualsiasi risultato in caso di vittoria. Agli Azzurrini non resta che fare il proprio dovere, ovvero battere la Norvegia, e sperare nel risultato di Svizzera-Francia. Mercoledì sera il verdetto.