L’ex Juve non ha dubbi: “De Gea impresentabile, arriverà offerta per Onana”

Il Manchester United punterà dritto su André Onana: ne è sicuro Fabrizio Ravanelli, intervenuto in diretta ai microfoni di TvPlay

L’Inter tra nuovi arrivi e partenze: ne ha parlato Fabrizio Ravanelli durante la consueta diretta sul canale Twitch di TvPlay, commentando anche il mercato del Milan.

Nel corso del suo intervento in diretta a TvPlay, l’ex attaccante di Juventus e Perugia, Fabrizio Ravanelli, ha fattoi il punto su alcuni principali movimento di mercato. Tra questi, quello che potrebbe portare André Onana lontano da Milano. Sulle sue tracce c’è il Manchester United che va a caccia di un sostituto di De Gea: “Penso l’offerta arriverà, De Gea attualmente è impresentabile per il Manchester United. Inoltre, Onana ha un grande rapporto con l’attuale tecnico del Manchester. I nomi dei sostituti sono validi ma non saranno mai all’altezza del portiere dell’Inter. De Gea guadagna 22 milioni all’anno, allo United conviene tesserare Onana, che è più forte e risparmia su quell’ingaggio. Al di là del costo da 50 milioni, si ammortizzerà nettamente meglio rispetto a De Gea”.

Altro calciatore che potrebbe lasciare l’Inter è Marcelo Brozovic: “In questo momento ha molte possibilità, ha mercato, ha fatto vedere il suo valore nell’Inter, ma può essere sacrificato. Andrà dove deciderà e non dove vorrà mandarlo la società e in secondo luogo negli Emirati Arabi questo rallentamento è arrivato anche perché si sente ancora un grande giocatore, di grande personalità. Non bastano 20 milioni, vuole di più come altri che hanno avuto accordi più alti. Se non si arriverà alle cifre richieste andrà in un’altra squadra che magari gli offre meno, ma per poi andare in Arabia tra qualche anno”.

Calciomercato Inter e Milan: il punto di Ravanelli

Per quanto riguarda i movimenti in entrata, l’Inter ha chiuso la trattativa per Marcus Thuram che Ravanelli definisce “un grandissimo acquisto”. E su Lukaku “non so quanto anche una cessione di Onana possa sbloccare la situazione, io non andrei a investire quei soldi per trattenere Lukaku”.

Il Milan “risponde” con l’innesto di Loftus-Cheek a centrocampo e il possibile arrivo di Pulisic: “Sono due giovani validi, possono ricoprire diversi. Se hanno spazio fanno paura, sono due ottimi acquisti per il Milan anche se per tanti milanisti potrebbero sembrare acquisti di ripiego. Sono giocatori che possono fare la differenza, giocare poi in un campionato difficile come la Premier dà esperienza, arrivano in un campionato difficile come quello italiano ma possono fare bene, mi piacciono tantissimo”.