Inter, ecco Thuram: l’attaccante a Milano per visite e firma | FOTO E VIDEO CM.IT

Marcus Thuram è atterrato a Milano per iniziare la sua nuova avventura in nerazzurro. Oggi le visite mediche e la firma con l’Inter

È il Thuram-day in casa Inter. Il neo acquisto nerazzurro è sbarcato questa mattina a Milano per iniziare la sua nuova avventura in Serie A.

L’ex ‘Gladbach è atterrato all’aeroporto di Milano Linate: adesso le visite mediche tra Humanitas e Coni per il francese, prima della firma in sede nel pomeriggio. Thuram andrà a prendere il posto di Edin Dzeko, in attesa di Lukaku, firmando un contratto da 5,5 milioni di euro a stagione più bonus (circa 8 con il Decreto Crescita) fino al 2028. Negli scorsi giorni il club nerazzurro, come vi abbiamo raccontato, ha bruciato la concorrenza del Milan. Ecco il video del suo arrivo in Italia e del primo saluto ai tifosi dell’Inter.

🎥 ✈️ #Inter – L’arrivo di Marcus #Thuram a Linate: adesso le visite mediche tra Humanitas e Coni per il francese, prima della firma in sede nel pomeriggio 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/7w4skGmax2 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) June 27, 2023

Dall’inviato Giorgio Musso