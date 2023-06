Inter, Ausilio in missione in Inghilterra: si chiude a breve

Ore fondamentali per il mercato dell’Inter, con tanti fronti in entrata e in uscita: la missione di Ausilio in Inghilterra

Attività frenetica in casa Inter, con il calciomercato entrato pienamente nel vivo e con i nerazzurri impegnati in svariate operazioni in entrata e in uscita. Oggi, si chiude a Milano per Marcus Thuram, atteso per visite mediche e firma, ma queste ore sono molto importanti anche per altri fronti.

Lo sguardo dei nerazzurri, per tanti motivi, si indirizza verso l’Inghilterra. C’è l’affare Lukaku che canalizza molte attenzioni, ma non soltanto. Si va sempre di più verso la cessione di Onana, con il ds Ausilio tornato ieri in Inghilterra, come spiegato da ‘Tuttosport’. Il Manchester United spinge forte per Onana come raccontato su Calciomercato.it, Ten Hag lo ha messo in cima alla sua lista. I Red Devils potrebbero arrivare a dama in caso di una offerta vicina ai 50 milioni di euro. Ma la pista Chelsea non va ancora abbandonata del tutto. Anche se un eventuale scambio Onana-Lukaku non sarebbe visto di buon occhio ad esempio da Fabrizio Biasin.