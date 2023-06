Inter, no allo scambio per Onana: c’è l’annuncio in diretta

L’Inter vuole essere grande protagonista di questa sessione di mercato e tra i possibili rinforzi troviamo Frattesi del Sassuolo

Nell’ultima stagione, i nerazzurri hanno avuto un percorso di alti e bassi in campionato (troppa la distanza dal Napoli capolista) ma sono stati quasi perfetti nelle coppe dove, oltre alla Supercoppa e alla Coppa Italia, sono andati ad un passo dal vincere la Champions League. Il sogno dell’Inter è stato spezzato, in finale, dal Manchester City di Guardiola. Ora i ragazzi di Inzaghi hanno come obiettivo quello di ricaricare le batterie per farsi trovare, nella miglior condizione possibile, al via della prossima stagione.

I nerazzurri devono rinforzare la rosa di Inzaghi per permettere al tecnico di essere competitivo su tutti i fronti nel corso della prossima stagione. Sono diversi gli obiettivi dell’Inter tra cui quello di migliorare il centrocampo; in mezzo al campo piace Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è seguito da diverse big pronte a darsi battaglia per assicurarsi le prestazioni del centrocampista azzurro.

Parliamo di un giocatore che, con la maglia del Sassuolo, ha dimostrato di avere i crismi per andarsi ad imporre in una squadra con ambizioni superiori a quelle del club neroverde. Questa sembra essere la finestra di mercato in cui il centrocampista fa il definitivo salto di qualità. Sul futuro di Frattesi si è espresso anche Fabrizio Biasin intervenuto a TvPlay; il giornalista ha sottolineato che “Il centrocampista ha scelto l’Inter“. Una decisione importante ma occhio al mercato. Biasin, infatti, ha proseguito “I soldi fanno la differenza e il Milan ha maggiori disponibilità economiche“. I nerazzurri, in conclusione, devono accelerare i tempi se vogliono assicurarsi le prestazioni del centrocampista.

Inter, futuro Lukaku: no alla scambio con Onana

Negli ultimi giorni, sempre in chiave Inter, si sta discutendo molto sulla possibilità di uno scambio tra Onana e Lukaku. Il centravanti belga vorrebbe restare in nerazzurro ma serve trovare la giusta formula per accontentare tutte le partiti in causa. Proprio per questo è uscita la voce di un possibile scambio tra l’estremo difensore e il centravanti.

Su questa possibilità ha detto la sua Fabrizio Biasin; il giornalista, intervenuto a TvPlay, ha sottolineato come “Onana via solo per una folle offerta. Non sono favorevole allo scambio con Lukaku“. Il portiere, nell’ultima stagione, è stato tra i migliori dell’Inter specialmente in Champions League dove ha tenuto la porta inviolata per otto partite. Giocatore fondamentale anche da un punto di vista tattico; Onana, infatti, permette alla squadra di impostare l’azione con qualità.