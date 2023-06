Frattesi, ecco l’annuncio: “Ho già scelto la squadra”

Annuncio di Frattesi sul futuro: “Ho già scelto la squadra”. Le dichiarazioni del talento ambito sul mercato

Davide Frattesi è uno degli oggetti del desiderio in queste prime battute di calciomercato estivo. Come noto, il talento del Sassuolo è trattato da Inter, Juventus e Milan, con la Roma sullo sfondo al momento più defilata.

Negli scorsi giorni si sono tenuti diversi incontri nella sede del club neroverde, ed oggi a parlare è proprio il centrocampista del Sassuolo. Frattesi ha parlato così a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Inter avanti? Non sarebbe corretto indicare una squadra perché le trattative possono morire all’improvviso. Però cercherò di essere estremamente sincero: io ho scelto la squadra. E sono sicuro che il mio procuratore troverà il modo di accontentarmi, altrimenti lo mando… al mare (ride, ndr). Però sento che ci sono altre società interessate a me”.

Calciomercato, tutti su Frattesi: l’annuncio del centrocampista

Alla Juve senza la Champions League? Frattesi risponde così: “Ci penso, la vorrei giocare, ma non è la prima cosa: conta di più il progetto. Così come non cambia andare in una squadra pronta per vincere o da ricostruire: sarei carico allo stesso modo. A 23 anni è il momento di prendersi certe responsabilità”.

Infine, sulla chiamata di Marchisio alla Juve: “È di parte, siamo amici. Abbiamo la stessa paura dell’aereo. Nel volo per Ibiza, ho fatto un salto in cabina di pilotaggio per chiedere se erano previste turbolenze… Io in ballottaggio con Milinkovic-Savic? È uno dei più grandi. Ho più talento di me, ma se sono in ballottaggio con lui significa che il lavoro porta in alto. E io lavoro come un asino, ho una fame incredibile”.