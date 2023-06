Altro che Allegri, l’Arabia Saudita stravolge il mercato della Juventus

Clamorosa svolta per la Juventus: dall’Arabia Saudita arriva l’ennesima proposta che può stravolgere il mercato bianconero

Allegri, ma non solo. L’Arabia Saudita ha messo gli occhi sulla Juventus e le vagonate di milioni in arrivo dal Medio Oriente potrebbero stravolgere il mercato bianconero.

Della proposta per Massimiliano Allegri vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi: 25 milioni di euro per tre stagioni, un’offerta faraonica che non sembrerebbe aver fatto breccia nel tecnico livornese, convinto ancora di voler restare a Torino e dimostrare di poter guidare la Juventus verso il ritorno alla vittoria.

Allegri no, ma ora c’è un altro bianconero nelle mira tentacolari della Saudi Pro League. Questa volta l’Arabia Saudita punta ad un calciatore della Juve e punta al bersaglio grosso: Paul Pogba. Il francese è reduce da una stagione passata praticamente in infermeria e ha voglia di riscatto.

Un riscatto a tinte bianconere, salvo clamorosi colpi di scena, come quelli che – soprattutto nelle ultime settimane – dall’Arabia Saudita piovono di continuo.

Calciomercato Juventus, l’Arabia Saudita vuole anche Pogba

Ecco quindi che, andato a vuoto il tentativo per Allegri (almeno per il momento), dalla Saudi Pro League è pronto l’assalto a Paul Pogba.

A scriverlo sul proprio profilo Twitter è Ekrem Konur, secondo cui diversi club sauditi sarebbero interessati al centrocampista francese. Vendere Pogba rappresenterebbe per la Juventus una grande boccata d’ossigeno dal punto di vista economico, visto che il francese è arrivato a parametro zero e ha un ingaggio molto elevato. Una cessione renderebbe meno impellenti sacrifici ad oggi possibili come quelli di Chiesa e Vlahovic.

Certo bisognerà poi vedere quanto il calciatore voglia lasciare il calcio che conta per un finale di carriera dorato nel campionato dove dallo scorso gennaio si è rifugiato Cristiano Ronaldo e che nella prossima stagione abbraccerà, tra gli altri, Benzema e Koulibaly. Il prossimo potrebbe essere Pogba: l’interesse c’è, si attende l’eventuale offerta che potrebbe stravolgere i piani di mercato della Juventus.