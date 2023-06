Trattativa avviata per Rabiot, nuovo colpo di scena: la Juve ora trema

Il rebus legato a Rabiot si infittisce ora dopo ora: dopo l’offerta presentata dalla Juve, ecco la contro-risposta

Uno dei profili da cui inevitabilmente la Juventus vuole (ri)partire per costruire la nuova squadra da consegnare a Max Allegri si chiama Adrien Rabiot. La firma centrocampista francese, il cui contratto con i bianconeri scade ufficialmente tra pochi giorni, è stata una delle richieste del tecnico livornese, che sta spingendo in maniera importante per provare a convincere l’ex Psg.

Dopo la proposta annuale messa sul piatto diverse settimane fa, negli ultimi giorni sembravano configurarsi spiragli importanti di manovra per il rinnovo del francese con la Juve, che comunque tiene calda anche la pista Milinkovic Savic. Ricordiamo che Rabiot si è preso qualche giorno per decidere il da farsi e valutare le varie offerte in ballo. Nelle ultime ore, tra l’altro, l’entourage del centrocampista transalpino avrebbe riaperto un canale importante con il Manchester United, uscito definitivamente allo scoperto.

Calciomercato Juventus, forcing dello United per Rabiot: lo scenario

Secondo quanto evidenziato da ‘The Athletic’, infatti, i ‘Red Devils‘ sarebbero in contatto con l’agente del calciatore con l’intento di presentare un’offerta concreta. Contatti ufficialmente avviati tra lo United e Rabiot, dunque, con il club inglese che dopo i sondaggi esplorativi delle scorse settimane è passato alla fase operativa per provare a trovare la quadra definitiva.

Al momento la partita è ancora aperta con colpi di scena che potrebbero susseguirsi senza soluzione di continuità. L’inserimento del Manchester United, però, inevitabilmente complica i piani della Juve, che aveva lavorato molto bene ai ‘fianchi’ del calciatore per imprimere la sterzata decisiva alla questione rinnovo. La telenovela Rabiot dunque si infittisce di una nuova puntata: la sensazione è che continuerà a calamitare l’attenzione ancora per tanti giorni. Staremo a vedere cosa succederà: lo United fa sul serio e sfida la Juve per Rabiot. Seguiranno aggiornamenti.