Operazione Lukaku-Inter 3.0: “Un disastro”

Lukaku è tornato al Chelsea per fine prestito, ma ha tutta l’intenzione di tornare all’Inter: trattativa complicata

Le indiscrezioni sul futuro di Romelu Lukaku si moltiplicano. Dall’offerta, rifiutata, mostruosa arrivata dall’Arabia Saudita al Milan passando per il desiderio del centravanti belga: tornare, per la terza volta, all’Inter.

Il belga, infatti, sembra orientato a non accettare alcuna destinazione che non sia Milano, sponda nerazzurra. Ma il Chelsea, dopo aver accettato di cederlo in prestito secco la scorsa estate, è intenzionato a monetizzare dalla cessione di Lukaku. Ed è anche alquanto infastidito dal ‘no’ dell’ex Manchester United all’offerta saudita, che avrebbe ricoperto d’oro i ‘Blues’ e lo stesso calciatore. E anche l’ipotesi Milan non sembra attirare il capitano della Nazionale belga. Infine, nelle scorse ore, dall’Inghilterra è rimbalzata la voce di un possibile scambio con la Juventus con Dusan Vlahovic nella trattativa: operazione decisamente complicata per costi e volontà, col serbo desideroso di giocare la Champions League.

Dunque, una matassa difficile da dipanare, visto che la dirigenza del club londinese non appare intenzionato a derogare dalla volontà di sbarazzarsi definitivamente di Lukaku dopo averlo acquistato, nell’estate del 2021, per 110 milioni di euro proprio dall’Inter. E, pur di farlo partire, si accontenterebbe di una cifra compresa tra 30 e 40 milioni di euro. Costi, comunque, importanti, anche per quanto riguarda gli emolumenti da corrispondere al bomber.

Lukaku-Inter, bocciatura in diretta: “Un disastro”

Sull’argomento è intervenuto il giornalista de ‘Il Giornale’ Tony Damascelli: “L’operazione Lukaku non mi trova entusiasta – ha detto a ‘Radio Radio’ – Bisognerebbe investire molto, oltre ad un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione, per un giocatore che ha vissuto una stagione contraddittoria. Imbastire una nuova operazione a quelle cifre è un mezzo rischio”. Di parere decisamente opposto è Furio Focolari: “L’Inter sta pensando al prossimo campionato e alla Champions League. Lukaku ha passato una brutta stagione, ma ritengo sia ancora nella top ten dei centravanti. Ricomprarlo a 30 milioni, dopo averlo venduto a cifre monstre, lo considero un capolavoro. Mentre per il Chelsea sarebbe un disastro“.